Enrique López Arce, director de la Oficina de Empleos de la ANR, a través de su cuenta de Twitter publicó el caso de una joven de 20 años cuya identidad prefirió mantener en reserva y que fue víctima de un intento de abuso.

La misma había acudido a dicha oficina en la sede del Partido Colorado para recibir asesoría laboral y buscar alguna vacancia disponible ya que se encuentra en busca de trabajo.

Según relató la afectada, hace un tiempo atrás cuando trabajaba en un comedor el dueño la convocó para reunirse con ella de forma privada en su oficina, aunque sin especificarle cuál era el motivo. “Me escribió y me dijo que me necesitaba, luego cuando entré me dijo que me sentara al lado de él pero le dije que no podía porque tenía cosas que hacer”.

Ante su negativa de acercarse, el hombre la estiró del brazo y la tomó de la cintura, a lo que ella le pidió que deje de hacer eso porque no le gustaba. En ese momento, el sujeto le respondió: “Por qué si no es nada malo”.

La cuestión no terminó allí, pues el dueño del comedor donde la joven trabajaba le había prometido que le iba a aumentar el sueldo y que “la iba a ayudar más” si ella accedía a sus pretensiones sexuales. “Yo le dijo que no, que me pague lo que me correspondía y ya”, expresó la víctima, de acuerdo a lo mencionado a su vez por López Arce.

La joven señaló que esa fue la primera vez que le sucedió algo similar y que nunca antes había sido víctima de un intento de abuso sexual. A raíz de este episodio, se vio forzada a renunciar, quedando desempleada desde entonces.

“Le pido a la gente que no caiga, que su dignidad vale más. El dinero va y viene”, sentenció.

El director de Empleos de la ANR enfatizó que la joven ya está recibiendo asesoramiento para realizar la denuncia del hecho, a fin de que el caso no quede impune.