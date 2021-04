Karina Sánchez, familiar de Andrés Burgos, quien se encuentra internado hace 7 días en terapia intensiva en el Hospital de Clínicas, denunció una irregularidad en la farmacia interna del centro asistencial.

Explicó a C9N que el médico le solicitó 4 ampollas de remifentanilo. Le manifestó al especialista que no tenía el recurso financiero para comprarlo, y este le indicó que retire de la farmacia del hospital, donde le dicen que dicho medicamento ya fue retirado.

“Reclamé a la farmacia y me dijeron que las 4 ampollas del fármaco ya se retiraron, me volvieron a pedir el mismo medicamento, ya que se aplica con frecuencia cada seis horas. Tuve que prestar dinero desesperada y compré dos ampollas, porque en la farmacia ese remedio está cerrado bajo llave y ya se retiró. Para que me piden que compre si ya tienen, que hacen con los medicamentos que compramos”, cuestionó.

Mencionó que el remifentanilo es un medicamento controlado y que solo los médicos pueden retirarlo, volviendo a cuestionar del por qué le pidieron que compre siendo que ya contaban con el mismo. “No sé si le aplican a mi paciente, si comercializan, ya no sé qué pensar”, sostuvo.

“Mi paciente está en estado grave internado hace una semana y no puede esperar por los medicamento, y si ya tienen por qué vuelven a pedir”, reiteró.

Por su parte, el director de Clínicas, el Dr. Jorge Giubi indicó que analizarán la receta que salió anoche, ya que no cumple con las prerrogativas del departamento de farmacia para entregar medicamentos, no cuenta con la firma del médico, quien no estuvo por el centro asistencial. Además se retira directamente para la terapia del paciente y la receta no se entrega a ningún familiar.

“Sabemos que a la mañana el paciente recibió el fármaco y que a la noche la joven tuvo que comprar por esta situación que se generó. Vamos a iniciar una auditoría para identificar lo que pasó”, afirmó el director.