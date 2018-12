El accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes sobre Acceso Sur, cuando un camión Scania de gran porte atropelló a un automóvil Toyota IST que se incorporó a la ruta de forma inesperada, según testimonios.

“Me salió del Liceo Militar, no hubo caso, iba a cruzar la ruta, no es que se adelantó”, relató a Cardinal el chofer del camión, Víctor Benítez, quien lamentó no haber podido frenar a tiempo.

La joven que iba al mando del auto se llama Silvia Ramona Ayala (20) y fue derivada al Hospital del Trauma, donde se encuentra internada en estado muy delicado, debido a que el impacto fue de lleno al lado del conductor.

El camión regresaba ya vacío de Santaní, donde depositó una carga de cemento. El chofer contó que el tránsito que de por sí es más pesado los viernes, hoy está peor y que la gente circula muy apresurada.

El automóvil quedó literalmente destrozado en la parte lateral y en la frontal, además de perder la rueda delantera y el parabrisas.