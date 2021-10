Gabriel Palacios anunció a través de su cuenta de Facebook que firmó un contrato para trabajar con Google, la reconocida compañía multinacional estadounidense relacionada al internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

Según detalla en su blog, desde los 10 años le entusiasmó la resolución de problemas. Empezó a resolver problemas de matemática en su tiempo libre que finalmente se convirtió en su pasión cuando tenía 12 años.

“Me apasiona la resolución de problemas y esta pasión ha dado forma a mi vida. A temprana edad, gané olimpiadas de matemáticas nacionales e internacionales, así como olimpiadas de física. Gracias a esos concursos y algunos otros méritos en 2016 gané una beca para estudiar en el prestigioso internado de Singapur. Allí me introdujeron a la informática, y desde entonces me encanta aprender y usar lenguajes de programación de alto nivel para resolver problemas. Luego, en 2018, me mudé a los Estados Unidos para comenzar mis estudios de pregrado. Actualmente, en mi tercer año, mi pasión por la informática es aún más fuerte y cada día estoy un paso más cerca de convertirme en un informático competente”, relata.

Actualmente está en el tercer año en Ciencias de la Computación, con una especialización en Ciencia de Datos. Espera graduarse de Luther College en mayo de 2022.