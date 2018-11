Un grupo de comerciantes de productos frutihortícolas cerró esta madrugada el acceso al Mercado de Abasto, en protesta a la prohibición vigente para importar productos como papa, tomate y cebolla. Según manifestaron, la producción nacional no logra abastecer la demanda.

Desde las primeras horas de este viernes, un pequeño grupo de comerciantes decidió hacer un bloqueo que duró alrededor de 6 horas en los principales accesos del Mercado de Abasto, ubicado sobre la Avda. Defensores del Chaco de Asunción.

Héctor Adorno, importador de productos frutihortícolas, manifestó a Radio Monumental que decidieron impulsar esta medida de fuerza debido a que reciben mucha presión de parte del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según indicó, desde dichas instituciones estarían poniéndoles trabas y restricciones para importar productos como papa, tomate y cebolla de países vecinos bajo el argumento de tratar de frenar el contrabando imperante.

Adorno aseguró que los productos nacionales no son aptos para comercializarse debido a su baja calidad, además de que no logran abastecer la gran demanda existente. Sobre este punto, sostuvo que lo que no se puede cubrir legalmente se compensa con productos ingresados de contrabando.

Los días lunes, miércoles y viernes se lleva una carga diaria de 1.500 bolsas de papa al Mercado de Abasto, aunque dicha cantidad no es suficiente para satisfacer la demanda, según indicó. A su criterio, se necesitan entre 7 a 12 cargas por día para cumplir con los clientes.

“El 90% es contrabando y el 10% es producción nacional”, indicó el entrevistado a la 1080 AM, al tiempo de mencionar que los productos se han encarecido a raíz de la falta de mercaderías en el Abasto.

Los comerciantes de dicho mercado piden al SENAVE que les conceda la autorización requerida para poder importar productos frutihortícolas a fin de poder comercializarlos allí y cubrir la demanda existente.