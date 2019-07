El ingeniero Pedro Ferreira brindó una charla el día jueves para la ONG Desarrollo en Democracia (Dende), en la que comentó todo lo relacionado a su salida de la Ande y los detalles de la negociación entre el gobierno paraguayo y brasileño por la energía de Itaipú.

Ferreira explicó que el conflicto inició cuando Brasil necesitaba abaratar el costo de energía y en base a eso consideró que era una “inequidad” que la Ande lleve energía a menor costo que Eletrobras, por lo que pretendía tener un mayor beneficio.

“De todo el beneficio de Itaipú, el gran beneficio es para el Brasil, porque es el que mayor energía ha aprovechado. Entonces, una compensación lógica es que el que se beneficie menos, tenga unitariamente mayor lucro. El Paraguay compra más barato, pero compra menos y los dos tenemos que abastecer nuestro mercado”, dijo Ferreira en la mencionada charla.

Comentó que en diciembre del año pasado, Eletrobras toma una actitud llamativa, dejando de pagar US$ 54 millones de dólares con respecto a la energía contratada de Itaipú. “Nosotros revertimos en la aprobación de balance y declaramos que era una deuda y debían pagar inclusive con intereses moratorios. Esa pulseada le ganamos y les molestó muchísimo”, agregó.

Sostuvo que los brasileños, molestos decidieron abandonar el ámbito técnico, para pasarse al diplomático. “En el nivel nuestro (técnico), no podían ganarnos. No había forma, no tenían razón desde ningún punto de vista”.

En ese sentido, Ferreira indicó que le dolió mucho que los representantes de Eletrobras y la Itaipú hayan formado parte de la negociación y el único de la Ande, el exgerente técnico Fabián Cáceres, “le pidieron que se retire”.



Ferreira indicó además que se remitió una nota oficial a la Cancillería con la discrepancia hacia lo firmado el 24 de mayo, documento que nunca fue contestado.

“Si yo me quedaba en la Ande, no se iban a cumplir las promesas y sí se iban a cumplir si venían otras personas”, dijo en relación a la presentación de su renuncia.

Sin embargo, expresó que todavía el Gobierno de Mario Abdo puede salir bien de esta situación, ya que encontró al mandatario “muy dispuesto” en torno al tema. “Él sabe que yo le dije la verdad y otros le mintieron. Él sabe que pierde un colaborador honesto”, aseguró Ferreira un tanto emocionado.

Por último, afirmó que la nota “de la polémica” estaba solamente firmada por el actual embajador paraguayo en Brasil y excanciller nacional, Hugo Saguier Caballero.

“Lo que él hizo fue ilegal. Nos quisieron llevar a Itaipú y forzarnos a firmar. Ese documento es inválido, porque necesitaban el acuerdo de la Ande y por eso venía la presión”, finalizó el extitular de la Ande.

En ese punto, concluyó diciendo que al negarse a firmar el acuerdo, rápidamente redactó su renuncia a mano, porque así le pidieron.