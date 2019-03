Integrantes de la Mesa Directiva realizaron hoy su primera reunión tras la finalización del receso parlamentario y acordaron que cada líder de bancada llevará a sus respectivos integrantes la propuesta de estudiar los juicios políticos pendientes y agendarlos en el encuentro del siguiente lunes..

“Liquidemos esto en la brevedad posible (…) no puede el contralor tener como una espada desde hace tiempo este tema, hay que dar una salida a esto, o se va o se queda, pero así no se puede trabajar”, dijo Richer en entrevista con la 650 AM.

No obstante aclaró que se deberá estudiar muy bien el planteamiento antes de tomar una decisión.

Consultado acerca de la posibilidad de que un el subcontralor colorado Camilo Benítez asuma el cargo que pudiera llegar a dejar García, afirmó que por una cuestión lógica, la institución debe estar al mando de un representante del partido opositor para ejercer el control al Gobierno de turno.

García está imputado por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar 3,6 millones de dólares a Ivesur, representada legalmente en ese entonces por Juan Ernesto Villamayor, actual ministro del Interior.