A juzgar por las evidencias expuestas por Hugo Alexander Torales Vivieros, ex socio comercial de Roldolfo Friedmann, es irrefutable la participación del exgobernador del Guairá, en la empresa que ganaba las licitaciones para proveer almuerzo escolar, Eventos y Servicios S.A. (ESSA). Las pruebas arrimadas por Torales revelan el modus operandi del político guaireño para hacerse de dinero.

Del total de las utilidades de la empresa, Friedman se quedaba con el 80%, su parte era cambiada a dólares y depositada en una cuenta paralela a nombre de la empresa ESSA en Interfisa Banco, sucursal Villarrica. Esa cuenta era utilizada exclusivamente para financiar la lujosa vida del exgobernador.

El equipo de la Caja Negra accedió a los extractos de la chequera de la cuenta “paralela” en dólares y a las copias de transferencias bancarias que se hacían desde esa cuenta bancaria. El exgobernador financiaba su costosa vida con el dinero que se recaudaba a costa del alimento de los niños guaireños.

Entre los gastos que se financiaban desde la cuenta en dólares aparecen viajes al exterior, joyas, cuotas de vehículos lujosos y retiros de importantes sumas a nombre del secretario privado del ahora ministro de Agricultura.

Un extracto de transferencia bancaria de fecha 17 de abril del 2018 confirma la operación por importe de US$ 5.848 a favor de la agencia de viajes Intertours S.A. La fecha coincide con fotografías publicadas en redes sociales por la esposa del ministro a Rio de Janeiro.

La cuenta utilizada para financiar el costoso viaje a la “cidade maravilhosa” es la cuenta en dólares de la empresa ESSA en donde se depositaba el 80% de las “utilidades” que le correspondían a Friedmann, según exhibió Torales.

Otra importante transferencia de dinero desde la misma cuenta aparece registrada en abril del 2018 por valor de US$ 35 mil dólares en concepto de joyas a favor de la empresaria Cynthia Polleti.

Los gastos en este rubro eran bastante recurrentes y los pagos se hacían directo desde la cuenta en dólares.

En uno de los mensajes de WhatsApp entre la empresaria joyera y el exsocio comercial de Friedmann en noviembre del 2019, siendo Friedmann ministro de Agricultura se lee como ésta pide ayuda con la cuenta de “Rodolfito”. El mensaje remitido por la empresaria en la que le solicita interceder para agilizar el pago es otro elemento revelador que confirma que el verdadero dueño de la cuenta en dólares de ESSA era el ministro, quien disponía a su antojo de manejo de la misma.

También aparecen pagos de cuotas de los lujosos vehículos de Friedmann. En los extractos de la chequera de la cuenta en dólares aparecen pagos a distintas concesionarias de vehículos. El modus operandi es el mismo. Transferencias bancarias hechas directamente desde la cuenta en dólares de la empresa ESSA, ordenadas por el ministro.

Hugo Torales llegó al programa acompañado de Guardaespaldas. "Así tenemos que andar por lo menos hasta que tenga las garantías de mi seguridad. La Fiscalía no me ofreció ningún tipo de ayuda, por lo menos algún policía"

De acuerdo a los registros a los que accedió La Caja Negra en fecha 1 de noviembre del 2017 se pagó a la firma Condor una cuota por valor de US$ 7.460, el 21 de noviembre del mismo año aparece otro pago de US$ 1.500 a favor de la empresa Cencar.

Pese a que el ministro Rodolfo Friedman asegura no tener vínculos con la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima, los registros de transferencias, anotaciones a mano y conversaciones por WhatsApp demuestran lo contrario.

Las extracciones de dinero que quedaban registradas en hojas de cuaderno, hechas a mano, donde se observa importantes sumas de dinero retiradas por el secretario privado de Friedman en la Gobernación, Eduardo Domínguez. Incluso en el cuaderno aparece la media firma de Friedmann avalando los retiros de sumas importantes de dinero.

Caso Friedmann.



"Rodolfo, tenés que olvidarte de que esto es algo político. Yo no soy político y no hablo con políticos. Esa carita que ponés queriendo safar de esto no te va a servir".



Relata Hugo Torales - ex socio comercial de Friedmann.

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 5, 2020