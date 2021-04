La jueza Nancy Duarte otorgó arresto domiciliario a Florencia Noemí Romero Cantero (22), quien atropelló y mató a la joven Natalia Godoy en octubre del año pasado. “El Juzgado consideró que ya no se encuentran reunidos los presupuestos que se tuvieron en cuenta en principio para el dictamiento de la prisión preventiva”, indicó en entrevista con la radio 730 AM.

La autoridad judicial informó que de la audiencia no participó el Ministerio Público, el cual “es el encargado de la investigación y hubiese sido importante para el juzgado escuchar su postura”. Sí estuvo presente la querella (familia de la fallecida), la cual se opuso tajantemente a que se conceda el arresto domiciliario a la sospechosa.

Respecto a su decisión, explicó que ya no existe peligro de fuga de la joven, porque “pudo demostrar su arraigo en nuestro país, no tiene antecedentes y hace seis meses que está procesada”. Tampoco a su parecer existe el peligro de obstrucción a la investigación, porque la mayoría de las diligencias procesales ya se efectuaron y las que faltan realizar son impresiones de desgrabación e informes de peritaje, por lo que la procesada no podrá tener injerencia, según consideró.

La magistrada refirió que la conductora en cuestión también goza de medidas menos gravosas que la prisión preventiva en atención a la situación epidemiológica por la pandemia. También explicó que la Corte Suprema de Justicia recomienda el uso de esta medida como último recurso y que no sea utilizada como una pena anticipada.

La magistrada, quien se encuentra atendiendo la causa de manera interina, decidió aceptar el pago de una fianza real de un inmueble por valor de G. 720 millones. Otra de las medidas impuestas a Romero es la prohibición de salida del país, prohibición de consumir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como la prohibición de portar cualquier tipo de armas.

Cabe recordar que Florencia Romero es la conductora que en octubre del año pasado protagonizó un grave accidente de tránsito en el que perdió la vida la joven Natalia Godoy (29), quien se encontraba aguardando un ómnibus para dirigirse a su lugar de trabajo cuando fue atropellada.

A raíz de la fuerza del choque, Godoy terminó falleciendo casi de manera instantánea, dejando huérfano a un bebé de apenas unos meses de nacido. Por su parte, la conductora fue sometida a la prueba del alcotest y dio resultado positivo.