La publicación bajo el título de “Carta a mi amigo el feminicida” va dedicada al médico Aldo López, quien se sacó la vida este miércoles en su celda en la Penitenciaria de Tacumbú, a menos de 24 horas de su imputación por el feminicidio de la joven Mayra González.

“El linchamiento ha sido todo un éxito!! Toda una conquista social de los políticamente correctos, los opinólogos come mierda, ese periodismo azafrán! (ya no es amarillo), las feministas de pañuelo verde (esas que seleccionan a quién se puede matar o no), a esos putos resentidos sociales que se fungen como jueces morales de las buenas costumbres, esos que mezclan “machismo” y violencia en una amasijo de cosas sin sentido, esas organizaciones llamadas “colectivos” que buscan igualdad y se victimizan en una persecución imaginaria pidiendo lo que nunca les faltó, esos que están a la moda hablando en “inclusivo” y destrozando el bello idioma castellano, esos NO violentos que pedían tu muerte de la manera más cruel y hoy festejan tu muerte”, señala la primera parte del posteo.

Continúa diciendo que ambos (Aldo López y Mayra González) estaban enfermos y que solamente discutían cuando “ella entraba en abstinencia”. Detalla además que la pareja estaba siguiendo tratamiento y se encontraban con “internación domiciliaria” y bajo prescripción médica.

“Nunca la tocaste y que jamás siquiera discutieron, excepto cuando entraba en abstinencia y quería saciarla”, agrega.

El posteo menciona que la pareja fue dada de alta el pasado jueves, pero que sufrieron una recaída el fin de semana. “Fuiste débil ... caíste ... recaiste ... cayeron ... recayeron … porque no fue solo tu responsabilidad, fue responsabilidad compartida de dos personas mayores, enfermos ambos, que debían esconderse de su enfermedad”.

El amigo del fallecido, lamenta que el médico haya sido condenado socialmente tras la declaración del doctor forense Pablo Lemir, al que señala como un profesional de “dudosa reputación”.

Comenta además que López llevó al sanatorio privado a la mujer y él mismo se encargó de entubarla en la sala de guardia y estuvo presente durante todo el momento de las maniobras de reanimación.

“Nos dijiste que eras inocente y los que te conocieron saben que no mentías ... no voy a resaltar tus virtudes que eran muchas ... porque después de esto voy a estar muy ocupado leyendo a los mismos asesinos (esos que te mataron) queriendo hacer lo mismo conmigo y con cualquiera que ose defenderte”, sigue.

Resalta que cuando lleguen los informes toxicológicos “ya será tarde”, porque el médico “no aguantó el dolor” de haber perdido a su pareja.

“En varios lugares leí que hablaban de “justicia divina” y yo se que vos vas a tener un juicio justo donde vas a demostrar que fuiste inocente”, culmina el escrito.