La abogada Carolina Arias, representante de la familia de la fallecida Natalia Godoy, denunció este miércoles que se desconoce el paradero real de la conductora ebria que mató a la joven madre que estaba en una parada de colectivo en Fernando de la Mora.

“Florencia Romero no se encuentra en la penitenciaria de San Pedro, aunque existe un documento con sello y firma de su ingreso. El director Adán González me dijo que ella nunca estuvo en el lugar. Llegamos hasta San Pedro y entré a hablar con el director de la cárcel, él me saludó y me dijo: pejurei ko’ape, Florencia no está acá”, lamentó en entrevista con las radios 1000 AM y 650 AM.

Arias sostuvo que tras esto tuvo conocimiento de que Florencia supuestamente fue remitida al penal de Ciudad del Este, Juana María de Lara. “No sé a qué jugamos, vamos a proceder a un sumario”, advirtió la letrada.

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó a la radio Ñanduti que Florencia Romero se encuentra recluida actualmente en la Penitenciaría de Mujeres de CDE. Alegó que inicialmente hubo una descoordinación con la Policía, ya que los agentes policiales la llevaron directamente a San Pedro sin autorización de Establecimientos Penitenciarios, siendo que la orden de Justicia era que vaya a Ciudad del Este, porque allí sí había espacio para guardar cuarentena.

“Inicialmente todos querían que vaya a Buen Pastor y eso sería lo ideal porque la causa está en Asunción, pero hoy allí tenemos cierre epidemiológico (por Covid)”, comentó además la Secretaria de Estado.

Florencia Romero iba al mando del vehículo que atropelló a Natalia Godoy (29) mientras la misma se encontraba aguardando un ómnibus en la parada. A raíz de la gravedad del accidente, la joven madre terminó falleciendo minutos después. La conductora fue imputada por homicidio doloso.