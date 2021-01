El diputado Carlos Rejala (Hagamos) aseguró que, de seguir los hechos de corrupción en plena pandemia, la protección a autoridades sospechadas, los acuerdos secretos y las mentiras al pueblo, la protección política al presidente Mario Abdo ya no será suficiente, por lo que recomendó al presidente cambiar su libreto antes que el pueblo salga a la calle. “Como el presidente no tiene las agallas, exigimos la renuncia de Villamayor”, reclamó.

“Si el presidente no hace algo para revertir la vergonzosa imagen que transmitimos al mundo con el grosero planteamiento a PDVSA y no le da una patada a Juan Ernesto Villamayor, además de Denis Lichi y Andrés Gubetich, la protección política le durará poco o no le servirá para seguir sosteniendo su gobierno. Sabemos de la flojedad de Mario Abdo, por eso, al menos, en el caso PDVSA, exigimos que renuncie Villamayor. Ñande kuerai”, dijo el legislador de Hagamos.

Con respecto a la situación que se vive en el país, Carlos Rejala describió como una “olla a presión sin válvula de escape”, donde puede explotar todo en cualquier momento.

“La gente está harta de la corrupción en medio de una crisis económica por el encierro y la falta de empleo, encima, con un sistema de salud colapsado. Si la gente decide salir a las calles, no hay protección política que le sirva al gobierno”, aseguró.

El legislador señaló que las contradicciones de Villamayor en torno al ofrecimiento de la quita de la deuda con PDVSA, así como los manotazos de ahogados de Lichi para seguir en el cargo y la férrea defensa que hace el titular del IPS a una licitación amañada, demuestran que el entorno de Mario Abdo hace lo que quiere y que tendrán protección.

“Hasta ahora todas las autoridades sospechadas de corrupción no fueron echadas por el presidente, sino forzadas a renunciar y en algunos casos, como del acta entreguista, fueron premiadas. Villamayor dijo ayer que la gente de Guaidó fue la que realizó la propuesta de quita de la deuda con PVSA, sin embargo, hoy, acorralado, reconoció que fue Paraguay el que propuso ese acuerdo. Siempre mintieron y negociaron a espaldas del pueblo y eso es reprochable. También está el negociado con Texos Oil, donde Denis Lichi es uno de los responsables, y el negociado con la compra de un software de gestión para el IPS, donde el presidente de la institución sigue defendiendo la licitación pese a que fue cancelado por direccionamiento. Estas autoridades deben ser rajadas pero el presidente no hace nada. Al menos que se vaya Villamayor”, finalizó.