Juan Manuel Teixidó, ciclista arrollado por un conductor ebrio, contó que estaba con otro triatleta entrenando para una competencia internacional cuando ocurrió el accidente. “Nosotros entrenamos muchísimo. El año pasado pedaleé más de 5.100 kilómetros y no tuve inconvenientes, siempre hay riesgos de la idiosincracia del paraguayo, como que pescan sobre la bicisenda o transitan las motocicletas”, dijo.

La víctima señaló que tomaron todos los recaudos para poder circular a bordo de sus biciclos y que ni siquiera tenían auricular para poder estar así conscientes de su entorno. “Eran las 8 de la mañana y no era una franja horaria en que una persona se duerma al mando del volante”, dijo sobre el argumento dado por el conductor ebrio.

Indicó que ya estaban regresando hacia el centro de San Bernardino cuando vieron que el automovilista realizó una maniobra y optaron por reducir la velocidad de sus bicis. “No entendíamos lo que pasaba porque se metió en el carril contrario, no se estaba adelantando a nadie y era una doble franja amarilla”, dijo.

Pese al intento de impedirlo, se dio un fuerte impacto. “Lo último que recuerdo es haber rodado encima del capó y el ruido. El vehículo no se detuvo, continuó y se subió a la cuneta, donde nosotros también terminamos”, añadió.

Teixidó señaló que quedó con secuelas en varias partes del cuerpo a causa del choque y que su bicicleta de carbono, destinada para las competencias, quedó totalmente destruida.

Por último lamentó que el conductor solo reciba una multa como sanción al tratarse de una falta administrativa y no así penal al no exceder el límite de alcohol en sangre. “Este tipo de cosas, que se deciden entre cuatro paredes con una Ley que no nos representa, nos pone en la situación de cuestionarnos en manos de quién estamos porque ayer la situación que sentí fue de total impotencia. Hoy me tocó a mí y gracias a Dios no estoy en sillas de ruedas o muerto, ¿quién será la siguiente víctima?”, cuestionó.

El accidente de tránsito ocurrió ayer domingo a la altura del kilómetro 48 sobre la avenida General Jacinto Morínigo, en San Bernardino, e involucró al conductor Pablo Ferreira, de 29 años, hijo del titular de la ANDE, Pedro Ferreira. La prueba de alcotest dio 0,27 mg/l.