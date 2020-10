La diputada Rocío Vallejo sostuvo que Mario Abdo Benítez debe tomar la decisión política de desmantelar totalmente la gavilla que está instalada en el Indert. Aclaró que no solo hace falta cambiar la cabeza, sino que cerrar por seis meses la institución y hacer una auditoría con los mejores funcionarios del Gobierno.

En entrevista con la radio 650 AM, la parlamentaria de Patria Querida mencionó que la corrupción y el tráfico de influencias detectados en el Indert no son nada nuevos, ya que hace décadas saltan los casos. Indicó que existe una importante “cifra negra”, aquellos casos que no salen a la luz, porque mucha gente tiene miedo de denunciar y cede ante las extorsiones.

Vallejo dijo que conoce muchísimas situaciones de superposición de títulos de tierras y recordó que en reiteradas ocasiones pidió informes a la institución, pero que esta responde a medias las consultas, por lo que poco se puede hacer desde el Poder Legislativo respecto a esta problemática instalada hace tiempo en el Indert.

Es por ello que la congresista resaltó que la única vía para solucionar es una intervención desde el propio Poder Ejecutivo. “Hay que intervenir de una manera fuerte con los mejores hombres del Gobierno. El presidente Mario Abdo tiene que tomar la decisión de cerrar el Indert por seis meses y hacer una auditoría con un equipo incorruptible desde el primer expediente hasta el último, lo que se pagó, lo que se transfirió e implementar un canal de denuncias seguro. Ni nos imaginamos los nombres y las estructuras que van a saltar”, acotó.

Resaltó que falta una decisión real de parte de Mario Abdo para que se dé un fin a la mafia del Indert. “No se trata de cambiar cabeza, ni aunque le pongas ahí al Papa Francisco. Hay que descabezar toda la institución. Es ya insostenible, hay tomar decisiones drásticas. Esa gavilla del Indert hay que desmantelar. Si toma esa decisión, será un legado muy importante en su gestión”, puntualizó.

Vale recordar que los últimos titulares del Indert están procesados por las irregularidades denunciadas en esa institución pública. Actualmente ese ente estatal pertenece al feudo del senador oficialista Rodolfo Friedmann.