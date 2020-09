Según publica Salud, en el documento se estipula que todo caso confirmado se considera recuperado luego de 14 días del inicio de síntomas y se encuentre asintomático al menos en los últimos 3 días. Los pacientes en hospitalización mayor a 14 días se considerarán recuperados 7 días después del egreso hospitalario.

El COVID-19 es contagioso de 2 a 3 días antes e inmediatamente después del inicio de los síntomas. La contagiosidad disminuye casi totalmente después de 10 días del inicio de los síntomas en pacientes con la enfermedad leve a moderada, por lo que se puede llegar a los tres últimos días sin síntomas. En los casos asintomáticos se considera luego de 14 días a partir de la fecha de toma de muestra para el diagnóstico.

Si luego de 14 días los síntomas compatibles con COVID-19 persisten, la persona será sometida al test laboratorial. Dos pruebas negativas separadas por 24 horas pueden indicar que el caso es recuperado y se deberá buscar otras etiologías.

Todo caso confirmado (asintomático o no) que no haya aún superado los 14 días desde el inicio de síntomas o de la última exposición es considerado como caso activo, por lo que debe guardar reposo y mantenerse en aislamiento domiciliario en el caso que no se encuentre internado.

Los casos se confirman de dos maneras: por Laboratorio, mediante una prueba RT-PCR positiva o una prueba de detección de antígenos positiva para el SARS-COV-2; y la segunda es por criterio clínico-epidemiológico. Las pruebas de serología o anticuerpos IgM/IgG no son confirmatorias de infección activa.