Ante el inminente riesgo de una circulación viral que mencionó el ministro Julio Mazzoleni durante la reunión en el Congreso con la comisión de Salud, ya se planean medidas restrictivas para una etapa más avanzada de la enfermedad en el país.

“Las restricciones, no gente en lugares públicos, no aglomeración de personas, no a los intercolegiales y podría verse con el MEC qué afectación tendría”, comentó el senador Antonio Barrios.

Advirtió que de confirmarse la existencia de una circulación viral, las medidas deberían tomarse ya mismo por que la velocidad de propagación del virus “es tremenda”.

En el mismo sentido habló la legisladora y también exministra Esperanza Martínez, quien recalcó la importancia de suspender actividades para retrasar el tiempo de instalación de las actividades.

La senadora se mostró preocupada porque actualmente el sistema de salud no resuelve problemas cotidianos y con la epidemia se verá claramente sobrecargado.