El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, dijo a la 730 AM que no entiende el motivo por el cual fueron a manifestarse anoche frente a su vivienda con pancartas de Itaipú, al alegar que durante su gobierno se apostaron por los derechos de Paraguay sobre esa binacional para aumentar el valor de la cesión de energía más económica y así salvar a la ANDE que estaba pasando por un mal momento.

Refirió que siempre se debe ver el contexto geopolítico y en ese sentido detalló que la ANDE estaba en quiebra en el 2003, al registrar un gran déficit. En cambio Brasil, como siempre recibía los importantes beneficios, quería incorporar y utilizar dos turbinas más de la hidroeléctrica, por lo que él negoció para que nuestro país use prioritariamente los excedentes.

“Con Lula llegamos a un acuerdo político para usar la energía excedente, que en ese entonces no tenía precio fijado. Por un acuerdo salvamos a la ANDE (en el 2003). El pacto firmado en el 2007 fue la institucionalización de lo que veníamos usufructuando mediante esa negociación importante”, contó.

Tras el acuerdo, en solo un año (durante el 2004) la ANDE logró ahorrar 80 millones de dólares, y para el 2008 ya tenía 100 millones de dólares en caja, de acuerdo con Duarte Frutos.

Pero para conseguir esto no fue nada fácil, porque -según aseguró- cuando era mandatario se tuvo que plantar ante los técnicos brasileños que advertían a Lula sobre los inconvenientes del planteamiento paraguayo. “Yo le dije en una reunión a Lula que me retiraba porque yo era el presidente de Paraguay y ahí yo era quien mandaba, pero veía que acá (en Brasil) manda Itamarati y cuando se resuelva, iba a volver”, dijo y añadió que luego el mandamás brasileño comenzó a hacer los ajustes necesarios en Eletrobras y el Banco Central para concretar el acuerdo.

EL PACTO SECRETO ACTUAL

Respecto al pacto que ahora se firmó, Nicanor mencionó que no considera un retroceso, porque el contexto cambió, ya que Lula apostaba por la integración y solidaridad, mientras que los gobiernos de la región en la actualidad piensan diferente. No obstante, resaltó que no se negoció correctamente. “No solo es aumentar la contratación de la potencia, hay otros hechos graves como el manejo del embalse”, resaltó.

“Brasil debe entender que somos un país en desarrollo, y reconocer la desigualdad. Los negociadores paraguayos no le dieron la lectura adecuada al presidente (Mario Abdo). No se puede dejar de reconocer la desigualdad sobre Paraguay y el gran beneficio que ha tenido Brasil en este tiempo, resaltó y vaticinó que finalmente el vecino país aceptará nuestro cambio de postura y dejará sin efecto el polémico pacto.

En el caso de que Brasil no quiera aceptar la posición de Paraguay, se puede recurrir a los órganos de arbitraje internacional, afirmó el expresidente.

“A mí también nunca me contaron toda la verdad, hay muchos intereses que escapan a los intereses nacionales y del propio presidente”, respondió al momento de ser consultado sobre si considera que los negociadores cercenaron información al mandatario Abdo.