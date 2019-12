Santiago Benítez, periodista de Radio Imperio (PJC), reportó a la radio Universo que un grupo de comunicadores fueron este viernes hasta el predio ante la información de que los militares estaban procediendo al desalojo de unos invasores y que detuvieron a una persona de manera arbitraria, según denunciaron sus familiares.

Al llegar al sitio, los periodistas intentaron obtener información de parte de los uniformados, pero estos actuaron de manera prepotente y exigieron a los trabajadores que abandonen el sitio, caso contrario iban a ser también detenidos por invasión.

¿Este militar tiene que capacidad de manejar una situación de conflicto? ¿Donde esta la pacificación social?

Aquí el “Tte Cnel” Sergio Espinoza agrede al colega Marciano Candia. “ni stroessner se animó a tanto” inronizan.. @TelefuturoInfo @UltimaHoracom @MaritoAbdo @segoviaml pic.twitter.com/NwJqpVL87l — EMILCE APONTE (@emilce_aponte) December 27, 2019

Posteriormente, ya sin mediar palabra, el Tte. Cnel. Sergio Espinoza se abalanzó contra Marciano Candia, corresponsal de Telefuturo, lo agarró del cuello y lo tumbó. El mismo uniformado lanzó golpes contra los demás trabajadores tratando de evitar que sigan sacando fotos o filmando.

“Me quisieron arrebatar el celular, me agarró del cuello y me llevó hacia abajo. Me pegó por el rostro”, dijo la víctima a la 970 AM.

“Estos militares piensan que están en la época stronista todavía. Los colegas estaban realizando la cobertura desde la calle cuando fueron abordados por los militares, no estaban siquiera dentro del terreno militar”, aclaró por su parte Benítez.

El comisario Alfonso mencionó a la citada emisora que tomaron intervención una vez ocurrida la golpiza a los comunicadores.