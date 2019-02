En charla con la radio Ñanduti, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Fabián Domínguez, reveló que constataron mediante requisas y cruce de información que 20 futbolistas y directores técnicos evadieron G. 3.600 millones al fisco. En promedio da G. 180 millones por cada uno.

La autoridad sostuvo que algunos de los 20 deportistas reconocieron haber cometido la falta por cuestión de desconocimiento y abonaron la correspondiente multa.

“Hay diferentes conceptos (de las faltas). Algunos no declararon ciertas cosas, otros declaraban egreso mínimo cuando no era así”, explicó. “Sabemos que no se puede alegar desconocimiento de la ley. El mundo del fútbol no escapa de los impuestos”, puntualizó.

No fueron dadas a conocer las identidades de los futbolistas evasores.