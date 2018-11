Existen dos teorías respecto al juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco. Una es que debe continuar desde donde quedó y otra que debería comenzar de nuevo, porque ya pasó mucho tiempo.

“Hay senadores que no participaron del juramento en el anterior periodo, no escucharon la acusación, ese es uno de los puntos por los que queremos que se lleve adelante de nuevo”, dijo el senador Enrique Bacchetta en contacto con la 1020 AM.

Consideró que si realmente existe voluntad, se puede concluir el juicio en cualquiera de las dos formas y que no cambia absolutamente nada en ninguno de los casos.

Bacchetta aclaró que los referentes de Añetete todavía tienen pendiente una reunión para tomar postura al respecto, sin embargo, aclaró que su posición personal es la de hacer lugar al juzgamiento, pues cree que hay méritos para ello.

RENUNCIA LO SALVARÍA DEL JUICIO

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aclaró que si Blanco presenta renuncia, ya no habrá posibilidad de juzgarlo.