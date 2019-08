El ministro de Hacienda, Benigno López, confirmó que el Presupuesto General de la Nación para el 2020 será “más apretado y conservador” debido a los bajos ingresos registrados este año, derivados de la desaceleración económica. Según reveló, los pedidos de aumento presupuestario por parte de diversas entidades del Estado -que no podrán ser cumplidos- rondan los US$ 2.500 millones.

En entrevista con ABC Cardinal, el ministro de Hacienda habló sobre el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020) y señaló que se tratará de un presupuesto similar al del año pasado, inclusive un poco menor.

El mismo explicó que, teniendo en cuenta la cantidad de ingresos tributarios que se hayan registrado durante el transcurso del año, se deberá definir qué cantidad de recursos se van a distribuir en base a las necesidades que tiene cada entidad o ministerio.

López confirmó que este 2019 se ha registrado un menor ingreso en las arcas del Estado y, por ende, el Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal será mucho más ajustado.

El mismo recordó que este año el país ha sufrido un golpe importante en la recaudación a consecuencia de la desaceleración económica, la cual viene afectado diversos sectores, tanto a nivel productivo como industrial.

En ocasiones, las entidades se quejan de un recorte en el presupuesto por parte de Hacienda, pero -según refirió el ministro- lo que realmente ocurre es que se hace una proyección de los posibles ingresos para el siguiente año, lo cual determina si el monto será igual, mayor o menor para cada institución dependiente del Estado.

El titular de la cartera de Hacienda confirmó que, en total, se han tenido pedidos de aumento presupuestario por un valor aproximado de US$ 2.500 millones, cifra que no será contemplada en el PGN 2020 por la mencionada situación. “En realidad no hay de dónde sacar los recursos para generar ese gasto que reclaman los entes y ministerios”, acotó.

“Pensamos que el año que viene va a ser diferente, nuestra proyección es con respecto a este año, por eso es que el presupuesto está más restringido porque este año tuvimos ingresos menores a lo previsto. Es un presupuesto conservador”, afirmó López.

Descartó que se hagan aumentos salariales para los funcionarios públicos el próximo año debido a este “ajuste de cinturón” en el presupuesto general.

Se estima que en 15 días se hará la presentación oficial del Presupuesto General de la Nación 2020 ante el Congreso Nacional.