El Frente Nacional Provida y Profamilia Paraguay (que forma parte de la organización Somos Muchos Muchos Más) expresó su postura respecto al Pacto Mundial sobre Migración que será firmado en los próximos días por la mayoría de los Estados miembros de la ONU, incluyendo a Paraguay.

En un comunicado dado a conocer en la jornada de ayer, la nucleación sostiene que las implicancias de la firma del referido pacto “son atentatorias a las disposiciones estipuladas en los artículos 1 y 143 de la Constitución Nacional” que hablan sobre la libertad, la independencia y la no intervención de los pueblos.

Asimismo, afirma que “también prevé circunstancias que a todas luces constituyen un atentado contra la soberanía y, por consecuencia, contra el propio pueblo paraguayo”.

Por todo lo mencionado anteriormente, el frente provida considera que la firma del pacto migratorio propuesto por la ONU “además de inconstitucional, es atentatorio contra el pueblo”, por lo que solicitan la no suscripción del mismo.

Según este frente provida, este acuerdo podría acarrear una serie de consecuencias para nuestro país, teniendo en cuenta que los países firmantes deben adecuar su legislación migratoria a lo estipulado en el texto que incluye, entre otras cosas, prever en el Presupuesto General de la Nación todos los servicios a ser destinados a los refugiados “a expensas del contribuyente paraguayo”, constituyéndose en “una circunstancia completamente atentatoria a sus intereses y sin que los ciudadanos hayan dado su consentimiento para asumir dicho compromiso”.

Miguel Ortigoza, coordinador nacional del Frente Nacional Provida y Profamilia Paraguay, sostuvo en una entrevista que el apartado 31 del Pacto Mundial Migratorio habla “de grandes desplazamientos, que se incorpore la perspectiva de género, se promueva la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, también de lo que es la salud sexual y reproductiva, lo cual tiene que ver con el aborto”.

A su criterio, en todo lo citado anteriormente “ya se mete todo lo que es la ideología de género”, por ello proponen el rechazo de la propuesta.

Otra de las organizaciones que expresó su negativa a la suscripción de este pacto es el movimiento “Con mis hijos no te metas”, la cual también forma parte de la organización “Somos Muchos, Muchos Más”.

En su comunicado, presenta los mismos argumentos que el Frente Nacional Provida y Profamilia, agregando como detalle extra que dicho acuerdo “compromete a nuestro país a recibir grandes cantidades de refugiados con culturas que chocan con nuestras costumbres y nuestra cultura, siendo este uno de los causantes de los mayores problemas que actualmente atraviesa Europa”.

De igual manera, también piden la no suscripción del pacto migratorio que ha sido propuesto por la Organización de las Naciones Unidas.

Eduardo Morales, del Frente Nacional en Defensa de Derechos Humanos (FRENDEH), en entrevista con Unicanal también habló sobre el mismo tema y sostuvo que el pacto “le da todas las garantías y los recursos al migrante”.

“Muchos paraguayos no tienen acceso a salud, vivienda, electricidad o agua, sin embargo, a los migrantes se les tienen que garantizar todos esos derechos. No es una cuestión de xenofobia, sino que justamente el pacto hace una injusticia porque se da garantías a personas que no cumplen con las leyes nacionales”, afirmó.

Al igual que las dos agrupaciones provida citadas anteriormente, desde FRENDEH también se oponen a la suscripción del Pacto Mundial sobre Migración.