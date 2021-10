Uno de los hospitales de referencia del Covid-19, el Ineram, está repleto de internados con secuelas por el coronavirus y paralelamente comienzan a subir los contagios, que pueden encaminarse a una tercera ola. De concretarse, esta unidad no dará abasto, advierte el director Carlos Morínigo.

En las últimas semanas, el reporte de contagios y fallecimientos por Covid viene en alza, con una duplicación de las cifras que habitualmente se registraban, pues de los 20 a 30 casos positivos, el número trepó a 60 y 70 en algunos días.

Los hospitalizados y fallecidos son en su mayoría personas no vacunadas y, de hecho, todavía queda una importante brecha pendiente de inmunización, aunque no precisamente por falta de biológicos, sino por otros motivos como: el rechazo a la vacuna

“En el Ineram estamos colapsados atendiendo pacientes con secuelas por Covid, que ahora venga una tercera ola de enfermos con Covid y se sumen a los secuelares, no sé dónde vamos a terminar”, comentó el doctor Carlos Morínigo, director del Ineram, en entrevista con radio Universo.

Instó a aprovechar la disponibilidad de vacunas para protegerse de las formas graves de la enfermedad y de la muerte por este virus. Lamentó que mucha gente se niegue a protegerse y que a la vez exponga a los demás.

Al respecto, comentó el caso de un joven de 20 años, actualmente asistido por secuelas del Covid, quien durante mucho tiempo estuvo intubado. El paciente informó que no se vacunó, porque su familia así lo decidió.

“He visto mucha gente morir, me acosté con la muerte y me desperté con la muerte casi siete meses y ya no quiero repetir eso”, expresó el doctor.

Recordó que los momentos más críticos en los hospitales, se dieron mientras regían medidas más estrictas y que si ahora se produce una tercera ola, con protocolo prácticamente liberado, más la cantidad de pacientes con secuelas, sería una catástrofe.