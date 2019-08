La Fiscalía confirmó que se halló un celular en el baño donde se escondieron los sicarios que tomaron de rehenes a los concejales de Caazapá y rociaron con balas sus vehículos. El Ministerio del Interior indicó que las autoridades departamentales llamativamente no pidieron cobertura policial para su sesión.

El fiscal de Caazapá, César Martínez, señaló a la R800 AM que fue encontrado un celular en el baño de la Junta Departamental y sospecha que el aparato electrónico puede ayudar a dar con los atacantes, atendiendo que dos sujetos estuvieron escondidos en el sanitario antes del ataque (se desconoce cuándo y cómo lograron entrar con armas largas), mientras que otros dos ingresaron por el acceso principal de la institución en el momento del atraco.

El investigador anunció que este dispositivo será enviado al Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, de modo a ser peritado.

“Fue un hecho lamentable, y a raíz de eso y con las evidencias levantadas, vamos a comenzar con la recolección de los datos. Es gravísimo lo ocurrido por eso estamos coordinando un trabajo arduo para saber el móvil y el objetivo, y de ser posible la individualización de los autores”, remarcó.

Al ser consultado sobre quién era el objetivo de los malvivientes, el agente fiscal dijo que, en forma preliminar, los concejales no mencionaron que hayan buscado a alguien en específico, aunque sí preguntaban quiénes más iban a asistir a la sesión. “Nosotros todavía no tenemos claro el móvil ni la finalidad del ataque”, acotó.

Martínez sostuvo que los atacantes no realizaron disparos en el interior del edificio, sino que únicamente lo hicieron contra los vehículos de los concejales cuando huían del sitio, al no encontrar a la persona que buscaban.

NO HABÍA POLICÍAS POR DESCUIDO DE LA JUNTA

Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, confirmó a la radio 730 AM que la Junta departamental no dio aviso a la comisaría (ubicada al lado mismo de su sede) que se iba a realizar la sesión de ayer para conformar la mesa directiva, por lo cual no hubo cobertura de seguridad.

“Es la primera vez que la Junta no le informa a la Policía que se iban a reunir, porque hay un acuerdo de informe. Siempre se le avisa para que la Policía cubra el lugar”, indicó.