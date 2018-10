El abogado Ricardo Preda, defensor del senador Javier Zacarías Irún, aseguró que su cliente no evadió al fisco y alegó que no aportó el Impuesto a la Renta Personal (IRP) por recomendación de su contadora.

En conferencia de prensa, el abogado Ricardo Preda indicó que aun no accedió a la carpeta fiscal, pero que tiene conocimiento de que el político colorado está siendo investigado, entre otros delitos, por enriquecimiento ilícito, siendo que se trata de los mismos hechos que el Ministerio Público meses atrás desestimó.

El letrado lamentó que el caso está siendo investigado de manera llamativa, al ser tomadas como ciertas las informaciones no corroboradas por los medios de comunicación. Esto lo dijo respecto al supuesto retiro de documentos de una oficina de Zacarías en la capital una noche antes de realizarse el allanamiento.

Sobre el punto refirió que esa supuesta extracción es completamente falsa, porque la mujer cuyo vehículo aparece en los videos aclaró que nada tiene que ver en el caso. Además Preda reveló que también él aparece en el sitio.

Explicó que Zacarías le solicitó que lleve su defensa, pero que como estaba dando clases en la Escuela Judicial, recién después de la 9 de la noche fue hasta la oficina, para que le expliquen cómo funciona el negocio.

“Si se ve el video completo, yo salgo sin llevar algún documento, igual yo estaba en mi rol de abogado y por supuesto me pueden entregar documentos para llevar la defensa. No constituye ningún delito, es absurdo no retirar documento de un lugar que no está lacrado. Lo peligroso que es tomar decisiones sobre información no corroborada”, dijo.

Respecto a la evasión de impuestos, mencionó que su cliente pagaba Iracis (que grava el impuesto a la renta comercial) por el dinero que le generaban los alquileres de sus inmuebles, sin embargo, reconoció que su actividad profesional de abogado está gravado por el IRP, tributo que no lo pagó por recomendación de su contadora.

“Él tributó tanto por la percepción de alquileres como por su rol como abogado, pero mediante las figuras del IVA e Iracis. Si hubiese tributado solamente por IRP, hubiera podido deducir sus aportes de capital e iba a tener mayores beneficios, pero no lo hizo porque su contadora dedujo que no debía hacerlo, pero yo no lo comparto”, resaltó.

Pese a la situación, el abogado aseguró que no hubo evasión fiscal alguna.