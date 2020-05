Al caer bruscamente los viajes de Uber y MUV, algunos socios conductores se ven obligados a devolver a las concesionarias los vehículos 0KM al no generar el margen de ganancias que les permitan pagar las cuotas.

La conductora de Uber Esther Koube mencionó a la radio 650 AM que desde la fase 1 de la cuarentena inteligente disminuyó en un 80% el uso del servicio de las plataformas para la movilidad particular. Dijo desconocer si esto se da por la disminución del combustible que hace que la gente saque más sus vehículos, la situación económica, temor ante el contagio, que solo vaya el 50% a trabajar a las empresas u otro motivo.

La trabajadora independiente comentó además que ante el cero movimiento, muchos conductores se vieron en la necesidad de tener que devolver los vehículos a las concesionarias porque ya no pueden seguir pagando las cuotas.

“Hay muchas personas que se comprometieron con un 0km para prestar un buen servicio. Muchos me comentaron que tuvieron o van a tener que devolver sus vehículos porque no están pudiendo cumplir los compromisos. El margen de ganancia del rubro no permite pagar los compromisos”, dijo.

También lamentó que si bien al inicio de la pandemia el Gobierno prometió asistencia a los independientes, finalmente no recibieron ninguna ayuda. Algunos de sus colegas se postularon para Pytyvo, pero no recibieron la ayuda social, según contó.