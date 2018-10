En declaraciones a los medios de comunicación, la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo, manifestó que la Oficina de la Primera Dama se maneja con “cero recursos” y aseguró que “hay amigos que los están apoyando”, dando a entender que los fondos que maneja son provenientes de aportes externos.

Al ser consultada sobre la dificultad para reabrir este despacho dependiente de la Presidencia de la República, la misma aseguró que no fue difícil porque “hay mucha gente que quiere colaborar y que confía en el proyecto”.

En un momento dado, Silvana Abdo evitó responder a uno de los periodistas que hizo una pregunta sobre quiénes son los aportantes que contribuyen económicamente con la citada iniciativa gubernamental.

El hecho de que la propia primera dama haya admitido que la financiación de la oficina a su cargo proviene de aportes de amigos se presta a suspicacias, sobre todo por la posibilidad de que en algún momento de pie a que se incurra en un tráfico de influencias para beneficio de sus allegados o “benefactores”.

Existen antecedentes que confirman situaciones de este tipo. Es el caso de la exprimera dama de México, Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, quien fue denunciada por la periodista Olga Wornat a través de su libro “Crónicas malditas”.

Uno de los cuestionamientos realizados durante el gobierno de Fernando Lugo (último periodo en el que permaneció abierto el Despacho de la Primera Dama antes de ser reabierto por Mario Abdo Benítez) guardaba relación con la gran cantidad de dinero destinado a dicha dependencia, siendo que no se trataba de ningún ministerio o secretaría ejecutiva.

Al momento de volver a crearse la Oficina de la Primera Dama (OPD) mediante el Decreto Nº 50 firmado en agosto pasado, no se aclaró de dónde provendrían los fondos para su funcionamiento, sobre todo atendiendo a que no estuvo operativa durante 5 años y, por consiguiente, no figuraba dentro de ningún presupuesto establecido por el Gobierno.