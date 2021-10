Como primer punto, queda prohibida la aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a 200 metros de los centros en que funcionen las meses receptoras de votos que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores.

Tampoco está permitido el ingreso al local de votación portando armas, aún mediante autorización acordada por autoridades administrativas.

Se recuerda que continúa prohibida la venta de bebidas alcohólicas, hasta dos horas después de finalizar los comicios.

Los locales gastronómicos podrán atender normalmente sin vender bebidas alcohólicas, también hasta dos horas después de finalizar las elecciones.

No está permitida la celebración de espectáculos públicos desde las 0:00 horas de este domingo, hasta dos después de finalizar las votaciones.

Al momento del sufragio, está prohibido ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro aparato capaz de captar o transmitir imágenes que hagan posible vulnerar el secreto del voto.

Asimismo, está prohibido ingresar al local de votación con cualquier distintivo de candidaturas.

Por último, no está permitido difundir el resultado de sondeos de boca de urna, hasta una hora después de la señalada para el cierre de las mesas receptoras de votos.

Hay 4.649.000 electores habilitados, de los cuales 83.000 son extranjeros residentes en Paraguay. Los paraguayos residentes en el exterior no podrán participar de estas elecciones. No se puede cambiar el local de votación. El voto es obligatorio hasta los 75 años, luego es opcional. Sin embargo, no habrá sanciones para aquellos que no vayan a sufragar.

El horario de votación será de 07:00 a 17:00.

Consulta de candidatos:https://candidaturas.tsje.gov.py/consultas/reporte_candidato_mv.php. Consulta al padrón: https://padron.tsje.gov.py/