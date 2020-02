“Hemos trabajado en 12 leyes que tiene nuestro sistema para el control de los activos , las 12 fueron aprobadas, (…) ahora una vez que culmine vamos a analizar y vamos a promulgar, creemos que es una herramienta válida contra el lavado de dinero”, dijo Mario Abdo Benítez en relación al proyecto aprobado ayer en Senadores.

Respecto a la epidemia de dengue, el jefe de Estado sostuvo que resulta muy difícil oponerse a una declaración de emergencia en medio de la situación que atraviesa hoy el país.

“Una persona muere y genera una gran sensibilidad, ir en contra de un pedido de emergencia no es muy popular”, expresó Abdo Benítez y aclaró que no está conforme con la respuesta, pero advirtió que no hay forma de estar preparados para una epidemia de este volumen.

El mandatario no obstante resaltó el impulso que se le dio al sistema de salud al contratar más de 3.500 personas, exclusivamente para reforzar el personal de blanco, una cifra considerada récord para un año y medio.

INTENDENCIA DE ASUNCIÓN

En cuanto a Joaquín Roa como candidato potable para la Intendencia de Asunción, Abdo aclaró que eso todavía se encuentra dentro del diálogo de consenso y descartó que el titular de la SEN esté confirmado.

Las declaraciones de Abdo fueron esta mañana durante su visita a Asociación de Artesanos Aregueños, declarada por la UNESCO como “Ciudad Creativa”.