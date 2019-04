La legisladora de Encuentro Nacional fue esta mañana al Palacio de Justicia con la idea de recabar elementos suficientes contra el ministro de la Corte, César Garay Zuccolillo.

En tal sentido señaló que la morosidad y la inoperancia son causales concretas que se le atribuyen a Garay Zuccolillo y que esta situación no debe quedar impune.

“Además realiza viajes de placer con dinero público, utiliza toda la parafernalia pública, se va de paseo, de divertimento, de relax y no cumple con su función, él reina y gobierna pero no hace nada por solucionar problemas que afectan a la gente”, afirmó Kattya González en entrevista con la 730 AM.

El juicio político a César Garay Zuccolillo está fijado para el próximo 30 de abril en la Cámara de Senadores, sin embargo, existe una propuesta del diputado liberal Édgar Ortiz, de dejar sin efecto la diligencia bajo el argumento de que las causales a estas alturas desaparecieron.

“No tiene retrasos en su sala, todo lo que a él le pertenece está al día, entonces quiere decir que las causales desaparecieron”, dijo Ortiz en su momento. César Garay Zuccolillo había sido acusado por mal desempeño de sus funciones por una excesiva morosidad judicial.