En charla con la 970 AM, el abogado Luis Villamayor aclaró que no fue una amenaza, sino más bien un plan que se filtró y que le hicieron saber los organismos de seguridad. Señaló que le dieron instrucciones para no volver a su casa, porque los matones ya estaban controlando todos sus movimientos y andaban preguntando alquileres en inmediaciones de su vivienda. “Estaban esperando la luz verde para proceder a mi asesinato y en simultáneo del fiscal en Encarnación”, dijo.

Responsabilizó de esta situación al joven René Hofstetter (22), quien está cumpliendo una condena de 12 años por ser el autor del disparo que acabó con la vida de su hijo Alex Villamayor. El mismo está en el penal de Encarnación y allí se relacionó con el PCC para poder ser miembro activo de la banda. “Para ingresar debe cometer un hecho grave y la mejor idea que tuvo es mandar matar al fiscal de su causa y a mí”, añadió.

Cuestionó que los criminales actúan dentro de las cárceles con total libertad e impunidad, y acusó al director del centro penitenciario, Carlos Fretes, de ser cómplice y encubridor del plan de asesinato. “No hace falta ser perspicaz para darse cuenta de que él permitía a los reclusos operar con tranquilidad y vivir en celdas que parecen departamentos de Carmelitas, con pantallas LED, con Netflix, aire acondicionado y visitas ilimitadas”, dijo y añadió que este reclamo se lo hizo llegar al propio ministro de Justicia, JJ Ríos, quien tomó cartas en el asunto. “No podemos permitir que las cárceles sean oficinas de crímenes”.

Villamayor lamentó que en contrapartida él debe esconderse, aunque aseguró que no lo tiene pensado hacer por varios días. “Resulta ahora tengo que tener la vida de un prófugo de la justicia, mientras los bandidos se pasean por todo Paraguay, como el padre de René, el señor alemán Marcos Hofstetter que tiene orden de captura tras ser imputado por posesión ilegal de armas”, dijo.

“No sé si seguiré así (ocultándose de los sicarios), yo no le causé daño a nadie, no soy criminal, no tengo por qué estar escondido”, puntualizó.