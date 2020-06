En este Día del Padre, el connacional Juan Ángel Napout expresó su agradecimiento, mediante una carta, a las personas que lo ayudan a sobrellevar su situación en los Estados Unidos, donde fue condenado a prisión.

El empresario y exdirectivo deportivo mencionó además que extraña el Paraguay y que desea volver pronto, ya que lo necesita como el aire que respira, según comparó.

Juan Ángel Napout está sentenciado a 9 años de cárcel tras ser hallado culpable de conspiración en el caso Fifa Gate.

A continuación el escrito integro:

Junio, 2020

Querida familia y amigos.

Con mucha emoción y alegría quiero por medio de estas líneas agradecerles a todos ustedes por el maravilloso gesto de brindarnos su apoyo a nuestra familia.

Hace 56 meses que estoy privado de mi libertad. Tener que vivir todo esto es sin dudas doloroso para mí y creo que más aun para toda mi familia.

En todo este largo tiempo jamás di una entrevista a la prensa ni manifesté públicamente mi sentir porque considero que es privado y que no necesito hacerlo, pero el apoyo de ustedes con quienes hay lazos de todos los tipos crea una intimidad que me permite contarles el momento difícil que estamos pasando.

Podría pasar mucho tiempo dando vueltas y quejándome de esto y de lo otro, pero cómo puedo quejarme con la maravillosa familia que Dios me dio, cómo puedo decir que no soy un privilegiado cuando familiares, amigos, trabajadores me dan el regalo de su amistad, de una carta desinteresada, cuando todos esos amigos no se cansan de enviar abrazos, saludos, bendiciones, no se cansan de orar, de rezar para que todo salga bien.

Como ejemplo, apenas salió mi prisión en el 2017 un grupo de empleados hizo una misa por la familia. Eso a uno le llega al alma, le emociona y tantas otras anécdotas que hay.

A través de estas líneas me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por su generosidad. Extraño nuestro país, nuestra tierra, nuestra gente. Lo necesito como al aire que respiro

Deseo volver a nuestro país cumpliendo con la ley y espero seguir contando con vuestro apoyo que para mí es fundamental y también para mi familia.

Que ustedes pidan por mí es lo mejor que me ha pasado en la vida.

Que Dios los bendiga y que Dios bendiga al querido Paraguay

Juan