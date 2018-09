Un par de kilómetros antes de llegar al centro de la localidad de Sapucái, departamento de Paraguarí, se encuentra la casa del otrora gobernador del departamento y actual presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas.

Una fotografía tomada desde el aire por el drone del Grupo Nación muestran a una mansión que, según los pobladores, era solo una “casita” antes de que el legislador asuma su cargo en la Gobernación.

Según mencionó a la 730 AM, todo lo que se dice sobre él y su fortuna es parte de una gran mentira. Dijo que no tiene 15 vehículos cero kilómetro, que su casa no tiene ascensor y que la vivienda es “común y corriente”.

Lo que se observa desde el aire no es precisamente común y corriente. A simple vista se puede percibir un terreno donde están instalados un quincho con galería; dos entradas de vehículos, cuatro edificaciones (una de ellas con más de una planta), un gran patio arborizado y una pileta en el medio.

Incluso, se puede notar que cruza un arroyito. Según los vecinos, la construcción del puente que pasa por arriba del cauce hídrico habría sido construido con fondos de la Gobernación.

Para el diputado, su vivienda es “común y corriente” pero para el común del pueblo y más para sus compueblanos de Sapucái, la casa es un lujo. Se puede notar que la tercera parte de la manzana está ocupada por su propiedad y que las casas de los alrededores son pequeñas y humildes.

Dijo que las manifestaciones en su contra, tanto durante la época proselitista como actualmente, forman parte de una campaña encabezada por el movimiento Honor Colorado. Consultado sobre las irregularidades que son publicadas en el diario La Nación, indicó que “mienten descaradamente” y que en los informes de Contraloría no hay argumentos para remitir sus antecedentes al Ministerio Público.