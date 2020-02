El diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez mencionó a la radio Universo AM que será inviable que se abra una cuenta bancaria a cada candidato para las internas partidarias, de modo a conocer cómo realizó sus gastos en la campaña política.

“Para qué tendría una cuenta bancaria un candidato a miembro de seccional. Si por ejemplo es una ama de casa que va a hacer campaña para completar lista y que ocupará un cargo honorífico. Tiene que haber un responsable de la lista”, indicó.

El congresista Núñez adelantó que este lunes habrá una reunión con otros sectores para ultimar los detalles. Un punto que sería cambiado es que la Contraloría pueda auditar los aportes de los candidatos, atendiendo que su función es controlar los recursos públicos y no así los privados.

“Nosotros tenemos una ley de financiamiento político bastante desorganizada. Empecemos ahora a ordenarla y convertirla en algo verdaderamente aceptable”, sostuvo.

A su vez, el senador liberal llanista Fernando Silva Facetti sostuvo a la radio 730 AM que sancionar el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político no evitará los fondos de la narcopolítica en las campañas proselitistas. A su parecer será de imposible cumplimiento.

Mientras que el líder de la multibancada del PLRA, Celso Kennedy, dijo a radio 1000 AM que no cree que se logre el quórum para estudiar mañana el proyecto. “Hay interés de modificar pero no hay consenso de en qué sentido hay que modificar y fundamentalmente la parte más difícil de resolver es el tema de si va a ser por candidatos o por movimientos”, mencionó.

LO QUE SE PRETENDE INTRODUCIR

César Rossel, director de Partidos Políticos y coordinador de la Unidad de Financiamiento Político del TSJE, indicó a la radio 1000 AM que la propuesta plantea que las rendiciones se hagan por candidatos, ya desde la campaña previa a las internas partidarias. “Lo principal es la declaración jurada de bienes, para saber el origen del patrimonio y poder hacer un cruce”, detalló.

Indicó que la normativa debe contar con las debidas sanciones para que sea cumplida. Y reveló que ya se quitó de la iniciativa la sanción que pretendía impedir que juren aquellos candidatos que falseen sus declaraciones juradas. No obstante, si se comprueba la existencia de dinero proveniente del narcotráfico, sí se podrá destituir luego al político.

Otro punto que figura en la normativa es el descuento al subsidio electoral. En la última elección se abonó aproximadamente G. 80.000 millones a los partidos políticos bajo este concepto, según Rossel.

Respecto al control, mencionó que las nóminas serán elaboradas por el Tribunal Electoral Partidario, mientras que el TSJE va a publicar las rendiciones y hará los debidos controles mediante las herramientas que le proporcionarán Seprelad y Contraloría.

En las pasadas internas partidarias hubo 6.000 candidaturas en el PLRA y 104.000 postulaciones en la ANR.