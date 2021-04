El periodista Rolando Rodi informó la terrible situación en nuestro país ante la falta de provisión de oxígeno en los hospitales, justamente en este momento crítico por el aumento de pacientes con Covid-19. Es así que días atrás el Hospital de Clínicas tuvo problemas con el oxígeno y de urgencia los funcionarios tuvieron que reubicar a los pacientes en otros pabellones.

Mientras que el Hospital de Villa Elisa fue informado por la proveedora La Oxigena que tenía problemas de stock y tuvieron que recargar en otra parte para evitar el desabastecimiento.

A su vez, el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una acción judicial pidiendo que la empresa GAS METAL S.R.L provea de urgencia oxígeno a la previsional.

En tanto que el Hospital Nacional de Itauguá tiene una planta de oxígeno con una inversión de 3.890 millones de guaraníes. Se inauguró en el 2019 pero nunca funcionó, de acuerdo con el comunicador.

En el interior del país se da el caso de Canindeyú, que no cuenta con una planta de oxígeno. Es por ello que tienen que trasladarse hasta Minga Guazu para recargar los balones cuando la empresa proveedora no llega hasta los hospitales de la zona.

Al respecto, Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, explicó a la radio 780 AM que están atravesando por problemas, a raíz de que una proveedora de oxígeno tiene inconvenientes en la importación de su materia prima porque una carga está siendo retenida en Brasil. Aseguró que tanto Cancillería, Salud y Aduanas están agilizando todos los trámites para que llegue ese lote.

Al margen, como medida paliativa, la autoridad sanitaria dijo que el lunes pasado hubo una reunión con 5 empresas para prever un plan B, y todos aceptaron ir facilitando la venta de sus productos a la firma que estaba teniendo inconvenientes. Finalmente dos empresas cumplieron con la provisión del producto en falta y pudieron subsanar ayer el problema registrado en varios hospitales, especialmente en el de Villa Elisa.

Consultado sobre el consumo actual, León sostuvo que hace unos meses se cargaban las plantas en los hospitales dos veces a la semana, y ahora se recargan dos a tres veces por día. Añadió que casi se quintuplicó el uso y estimó que irá aumentando al ir habilitando más camas en el sector público y al subir la cantidad de pacientes con Covid-19.

“No puede pasar (que ya no haya suministro de oxígeno), no nos planteamos ese escenario, ayer cubrimos con otras empresas, vamos a articular todo para que no pase eso”, prometió.

NOTIFICACIÓN A SEIS HOSPITALES

El Ineram, el Incan, los hospitales de Lambaré, Barrio Obrero, Ñemby y Villa Elisa recibieron la notificación de la empresa La Oxigena sobre el stock insuficiente para cubrir las demandas actuales

El gerente comercial, David Villalba, ya sugirió a los hospitales entrar urgentemente en contacto con otras empresas proveedoras de oxígeno de manera inmediata, debido a las consecuencias inevitables. No obstante, puso a disposición sus equipos para recargarlos con oxígenos de otras firmas dedicadas al rubro.

Los hospitales afectados son considerados de referencia del Covid-19 y también vitales para enfermos oncológicos.

Esta misma empresa fue intimada por la Municipalidad de Villa Elisa y por el Ministerio de Salud para entregar oxígeno al Hospital de Villa Elisa, que casi quedó sin abastecimiento ayer. Finalmente se cumplió la distribución cerca de la medianoche.