–¿Quién es JJ Delgado, cuál es su trayectoria?

–Soy español, y aunque siem­pre me gusta sacar lo mejor de cada sitio donde voy y meterme en la cultura de cada país, por lo que se puede decir que soy ciudadano del mundo porque los últimos 10 años he estado viajando mucho a Latinoamérica y Europa, estuve viviendo en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, México y mucho tiempo también en Londres y ahora en Galicia, España.

–¿Qué estudios realizó?

–Comencé a estudiar la carrera de dirección de administración de empresas, luego la carrera de investiga­ción de mercado, que es una especie de marketing. Pos­teriormente ya comencé a trabajar, llevando proyectos internacionales en consulto­ría tanto en Latinoamérica como en Europa, y ahí me di cuenta que me apetecía vol­ver a estudiar otra vez y fue cuando hice mi MBA en la London School of Business and Finance, cuando sufrí una catarsis como profesio­nal porque conocí a profesio­nales internacionales que me abrieron la mente y me hicie­ron ver que había mucho más detrás del marketing y de la publicidad tal y como los conocemos en el comporta­miento humano.

–¿Qué podría transmitir a raíz de ese aprendizaje?

–Siempre dije que la curio­sidad y la inquietud son las que hacen al profesional pro­gresar y el preguntarse cada vez nuevas cuestiones es lo que ayuda a mejorar. Desde joven me sentí siempre pre­ocupado en entender el por qué suceden las cosas, el por qué las compañías se organi­zan como lo hacen, por qué algunas innovan y la escala a la que van algunas.

–¿Cómo fue su entrada a Amazon?

–En el 2012 generé todo mi análisis del comportamiento humano, que dio lugar al libro “El Cubo Noriso”, que se trata de cómo la personalidad de cada uno de nosotros nos afecta en los entornos digi­tales, lo que fue para mí una catarsis profesional, donde me di cuenta que hay mucho más detrás del cerebro, y que somos la mitad ciencia, la mitad arte. A raíz de ello fue que tuve la suerte de que Amazon llamó a mi puerta, incorporándome en el 2014 y estuve con ellos hasta el 2017, llevando toda la parte de eventos digitales como los Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day, el Amazon Prime Day en el 2015.

–¿Qué son los nuevos eco­sistemas digitales?

–Lo entendí cuando también tuve una catarsis profesio­nal, luego del Prime Day del 2015, de cómo son estos nue­vos ecosistemas digitales y cómo son las nuevas orga­nizaciones, puras digita­les a escala. Esto porque existen muchas startups netamente digitales, pero que tienen escala mediana o grande, no como Amazon que es a escala gigante con más de 250.000 empleados, que opera en todo el mundo y unas dimensiones gigantescas. De esa forma entendí cuáles son los nue­vos ecosistemas digitales.

–Estos nuevos ecosiste­mas, ¿generan nuevos pro­pósitos?

–También me di cuenta del propósito que tengo como profesional, ya que al final una cosa que es clave para todos los profesionales y las com­pañías, es encontrar el por qué están allí. Descubrí que si estaba en Amazon era para entender qué estaba pasando, para luego volver a la econo­mía tradicional y ayudar a los profesionales tradicionales y a los nuevos a dar el salto, y conseguir ser competitivos en estos nuevos ecosistemas digitales. Fue ahí que asumí el reto de ser el Chief Digital Officer de Estrella Galicia y ayudar a la compañía a su transformación digital.

–¿Cómo se hace una trans­formación digital?

–Uno de los pilares básicos que para mí es una transforma­ción digital, es el emprendimiento y ahí fue que sur­gió TheHop, que es el programa de emprendi­miento cola­borativo de Estrella de Galicia, donde lograron gene­rar un puente de emprendimiento hispano brasileño, donde startups españolas y europeas son capaces de trabajar con startups brasileñas y lati­noamericanas y generar ese acercamiento entre dos mercados que están lejos geográficamente pero cercanos de manera cultural. Este año es la segunda edición de The­Hop, tras haber sido todo un éxito.

–¿Cuál es el propósito de JJ?

–Ayudar a las compañías a transformarse digitalmente, y a los profesionales a seguir siendo competitivos y seguir motivados a trabajar en los nuevos contextos, donde todo cambia rápido. Donde la innovación está descentrali­zada y las novedades tecnoló­gicas digitales cada vez cam­bian más rápido, lo cual es un reto, estar al día y competir con las nuevas herramientas digitales que existen.

–¿El mercado latinoame­ricano y Paraguay cómo están en el camino de la transformación digital?

–En Latinoamérica en gene­ral y Paraguay en particular se identifica como una espe­cie de gap o brecha entre la adopción tecnológica como consumidores y sin embargo dentro de las compañías lo que cuesta es que adopten esa tecnología dentro del puesto de trabajo. Es algo que se da también en Estados Unidos y Europa, pero quizás en Lati­noamérica está más acrecen­tado. Lo único clave es que las compañía entiendan que son capaces de dar el salto tecno­lógico digital, que tienen que apostar por los nuevos eco­sistemas digitales y de cómo poner en su servicio o traba­jar con estas tecnologías para seguir siendo competitivos sin perder la autenticidad.

–¿Qué falta hacer en Paraguay?

–Son solamente peque­ños cambios que tienen que suceder, para que empiece a haber referentes paragua­yos, y que a raíz de ahí, todos estos jóvenes emprendedores o la nueva savia de empren­dedurismo tenga un camino donde fijarse y donde poder ir dando pasos.

Otros países como España ya dieron este paso y tienen referentes en los nuevos ecosistemas digi­tales y en las startups pura­mente digitales que ganaron escala, y es el siguiente paso que le queda a Paraguay, que después de haber conocido aquí a los jóvenes emprende­dores, sé que hay una espe­cie de base sólida, y es cues­tión de tiempo que empiece a dar frutos. Y ojalá que se den 1 o 2 casos de éxito para que empiece a explotar, que se puede dar ya en los próxi­mos 2 o 3 años.

PERFIL

JUAN JOSÉ (JJ) DELGADO

Cargo actual: CDO o director digital de Estrella Galicia, España

Edad: 38 años

Estudió Dirección de Administración de Empresas e Investigación de Mercados. Cuenta con MBA de la London School of Business and Finance.

Anteriormente fue directivo de Amazon en Londres, consiguiendo en 2015 el récord de ventas en un día. Su trayectoria es reconocida también por ayudar en las estrategias comerciales de grandes marcas internacionales como Amazon, Burger King, Pepsi, Hertz, CB Richard Ellis, Ford, Bosch, Siemens, Liberty, Vodafone y Telefónica.