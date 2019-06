Tras la implementación del Programa Anticoncepción y Consejería que ofrece le Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas, las cifras de embarazos no planificados disminuyeron.

El programa ofrece anticonceptivos modernos como dispositivos intrauterinos, hormonales de tres meses, en pasilla, el preservativo y actualmente, se realiza el implante hormonal post parto en forma inmediata lo que se suma a la ligadura de trompas.

El Profesor Doctor Vicente Bataglia Doldán, jefe del servicio explicó que se cuenta con un abanico de posibilidades para ayudar a la pareja a planear el número de hijos que desean tener y destacó que hoy se ve con más frecuencia que las consultas prenatales se realizan en pareja.

A las mujeres o parejas que acuden, se les enseña y entrega materiales instructivos, guía para el embarazo y parto, se les ofrece información sobre lactancia materna, cómo manejar a su hijo en las primeras etapas, sobre todo a las madres adolescentes, tratando de unir la parte biológica, psicológica y social.

“Hoy vemos que el hombre va cambiando en su rol, la sociedad antes le daba un rol a la mujer y otro al hombre, hoy son iguales de roles, o sea que lo que hace la mujer puede hacer el hombre y viceversa, eso lo veo con mucha satisfacción los resultados que se registra dentro del programa de concepción”, apuntó.

Afirmó que el trabajo en pareja es más sencillo planeando y solucionado problemas.

Bataglia señaló que el 50% de las mujeres que acuden al servicio no planificaron tener hijos, pero lo tuvieron. Expresó que se debe observar, ante el parto, el aspecto familiar y el aspecto relacionado con el niño para garantizar el bienestar y protección en cuanto a su educación, vivienda, salud, recreación, derechos fundamentales establecidos por las nomas jurídicas del país.

“Son lineamientos que permiten al servicio medir la condición de vida de cada ser humano que nace y la mayoría de las puérperas manifiestan no estar preparadas para ofrecer bienestar, pero a la vez muchas parejas y jóvenes no piensan y se da muchos embarazos no planificados y cada año traen hijos en la necesidad y esos niños están descalzos, desnutridos, sin vacunas, sin cariño, por eso analizar varios factores”, reflexionó el profesional.

Hace 5 años un programa de anticoncepción post-evento obstétrico, que facilita a la mujer un método anticonceptivo de su elección que se lo aplica luego del parto o dentro de las 72 horas de permanencia en el hospital.

Los registros del esquema de anticoncepción implementado en Clínicas señalan que al inicio tuvieron efecto en un 30% y hoy registra un aumento al 98% de efectividad. Prácticamente más de 2.000 partos que se realizan en la Cátedra del hospital.