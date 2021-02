La defensa de Rubén Valdez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) acusado de sextorsión, señaló que la denunciante cuenta también con un antecedente por el mismo hecho, indicando que hasta el momento no existen pruebas de la acusación más que el testimonio en contra del rescatista.

El abogado Ricardo Paredes, defensor del capitán Rubén Valdez, relató a 730 AM que su cliente le mencionó que fue advertido por la denunciante que lo acusaría por sextorsión, indicando que la mujer es expareja de su defendido y que la relación finalizó en malos términos.

Señaló también que la denunciante de Valdez, en otro momento fue acusada por otra persona (también miembro del CBVP), por un hecho de amenaza de divulgación de videos íntimos, evidencia que fue presentada por el capitán, ya que la víctima hizo un reporte contra ella en la Comandancia de los Bomberos Voluntarios.

“El reporte se presentó en febrero de este año en la Comandancia. Esta mujer ya tiene antecedentes de intimidar a otra persona con la divulgación de videos íntimos”, expresó el letrado.

Asimismo, dijo que hasta el momento no existen pruebas que impliquen al capitán a la denuncia que se lo vincula. “Hasta ayer, en el expediente no había nada, ni imágenes ni videos, solo el testimonio de la denunciante”, señalando que la comitiva fiscal y policial allanó la vivienda de su cliente e incautaron equipos informáticos, como CPU y notebooks y celulares que serán sometidos a peritaje a fin de saber el contenido.

Por otra parte, Paredes dijo a radio 1000 AM que actualmente existe una interna en el Cuerpo de Bomberos, y que la denunciante sería utilizada por un grupo antagónico, desmintiendo que existan otras denuncias por casos similares contra Valdez. “Es falso, dentro del expediente no existe otra denuncia y no existen otras denuncias en otras sedes fiscales tampoco”, puntualizó.

El capitán Rubén Valdez fue detenido luego de la denuncia por un supuesto caso de sextorsión por parte de su expareja. El mismo señaló a los medios de prensa que dicha acusación es una calumnia y difamación en su contra, alegando su inocencia.