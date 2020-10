A través de un video, el abogado Valentín “Leopardo” Domínguez señaló que patrocinará una acción de inconstitucionalidad contra el sistema del billetaje electrónico, el cual desde esta fecha se implementa en un 100% en Asunción y el Área Metropolitana.

“Vamos perdiendo la cultura paraguaya, porque en cada billete tenemos los próceres. Estamos en un país donde una terrible situación, de una plandemia (sic)… Digitalizar la moneda guaraní es algo totalmente ridículo, ilógico y carece de raciocinio humano”, justificó.

Además el letrado consideró que se viola la intimidad de las personas porque la información personal estará a cargo de terceros. “Cualquiera va a poder acceder a eso”, acotó.

En entrevista con la radio 1000 AM, el abogado Domínguez señaló que la clase media para abajo es la que usa el transporte público, por lo que se preguntó qué pasará si no tiene el G. 10 mil para comprar la tarjeta. “El ciudadano común ni siquiera tiene para comer actualmente. No estamos en contra del billetaje electrónico, queremos que la forma de pago sea mixta”, insistió.