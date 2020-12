El legislador del Frente Guasu, Jorge Querey, reconoció que tanto el aspecto sanitario como el financiero atraviesan una situación crítica, pero que la economía ya no aguantará nuevas restricciones.

Contener el avance de la pandemia no pasa solamente por el comportamiento de la ciudadanía, es el Estado el que también debe ponerse a la altura con la provisión de insumos a los hospitales que hoy reportan una escasez de cuestiones muy básicas.

En tal sentido consideró que el no contar con sedantes y otros fármacos es inhumanamente inaceptable en todo momento, pero más en la pandemia.

“El aspecto económico no aguanta ninguna restricción, eso va a ir incidiendo en el cumplimento o no de los protocolos, tampoco por eso se puede decir si la ciudadanía no hace esto es culpable”, opinó Querey en comunicación con radio Universo.

El Ministerio de Salud anunció la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de 22:00 a 05:00 de la mañana (a excepción de locales gastronómicos), la limitación de la duración de los encuentros sociales y corporativos a cuatro horas y la reglamentación de los eventos infantiles.

La circulación sigue restringida desde las 00:00 hasta las 5:00, algo que ya estaba vigente pero que es prácticamente imperceptible.