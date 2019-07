El parto respetado es humanizar el proceso y apunta a crear más conciencia sobre la realidad de la embarazada, verla como una persona, no como un objeto ni una máquina, es saber el nombre de la paciente, saber cómo está manejando la ansiedad y los miedos y cómo se siente en este momento, acompañarla. Toda la preparación en el prenatal es fundamental para que la mujer reciba toda la información necesaria y decida de qué manera quiere sea su próximo alumbramiento.

Intimidad. Un espacio donde fluyan las emociones sin intervenciones ni presiones, acompañada y segura, un espacio confortable. Así es un parto natural respetado donde se cuida la integridad física y emocional de la mujer y en el que ella tiene el protagonismo de principio a fin.

El parto respetado está conformado por tres pilares: la mujer es la protagonista en todo el proceso, se respeta la evidencia científica y el respeto a la integridad mente y cuerpo de la mujer. El hecho de ver a la mujer como un cuerpo que va a parir es lo que hace que los partos no sean experiencias positivas, en muchos casos.

“La mujer no es un cuerpo o una máquina, es una persona con emociones con miedos e incertidumbres y esos miedos y esa mente detrás de ese cuerpo influye en ese proceso natural del parto. Cuerpo y mente vienen juntos y necesitamos que la mujer llegue al parto emocionalmente bien para que ese parto sea un experiencia positiva”, explicó el doctor Guillermo Ramalho, gineco obstetra que acompaña a las mujeres a que esa experiencia sea saludable tanto para la mamá como para el bebé.

El parto respetado nació en el sentido del respeto al proceso fisiológico, que sea natural sin hacer intervenciones innecesarias. “Lo que buscamos es que ese nacimiento sea 100 por cierto saludable, que sea una experiencia positiva y que el niño salga sano”, indicó.

Si bien físicamente la mujer es similar en cuanto a la pelvis y el útero, la mente de cada embarazada es diferente y es en el prenatal que se brinda toda la información necesaria para que la mujer llegue convencida y segura al momento del parto y que este sea natural.

“Es una preparación en el prenatal, se prepara psicológicamente no solo desde el punto de vista corporal con la práctica de ejercicios, caminata y una buen alimentación, es mantener un estado saludable también mental. Es trabajar la mente y que la mujer diga ‘yo puedo, es lo mejor para mí y para mi bebé, esto tiene un propósito’”, agrega el profesional.

Ramalho explicó que como médico su misión es mostrar las evidencias científicas de que lo natural es mejor y que la mujer llegue al parto preparada mental y corporalmente y sea protagonista de ese momento.

“Durante el prenatal cuido esa integridad cuerpo y mente, no solo las contracciones y los latidos, sino que la mamá esté emocionalmente estable, que se sienta acompañada, si le duele le hacemos masajes, le ayudamos, y ella sobrelleva su cuerpo sin necesidad de intervención externa y lo hace de la manera más saludable”, señaló.

El profesional aboga por no fanatizarse con tal o cual tipo de parto y es cuando se debe respetar lo que dice la ciencia. “Si la evidencia científica me dice ‘a partir de acá aumenta el riesgo’ y se llega a eso intervengo, siempre respetando el otro pilar que es el protagonismo de la mujer, no lo hago sin avisar porque podemos estar en un trabajo de parto para normal, con buenos latidos del bebé y la mamá emocionalmente estable y es cuando ella está liberando las hormonas necesarias con el ambiente íntimo que necesita, porque el parto es intimidad”, agrega.

Pero puede llegar un punto del trabajo de parto en que esos latidos del bebé muestra alteraciones por alguna razón que no se puede explicar en ese momento y surge la sospecha de que algo no está bien, eso se comunica y ante el riesgo sí hay que intervenir.

“Siempre se respeta el protagonismo de la madre, la evidencia científica y la integridad mente y cuerpo, se hace la intervención y no por eso se dejó de respetar el proceso, de hecho, hacer la intervención de manera oportuna es respetar el proceso”, aclaró.

El parto respetado es humanizar el parto y tener más conciencia de que esa embarazada es una personal, no un objeto ni una máquina es saber el nombre de la paciente, saber cómo está manejando la ansiedad y los miedos y cómo se siente en este momento, acompañarla y todo eso se puede dar también en una cesárea.

Ramalho explica que si los tres pilares son respetados independientemente que el parto haya terminado en cesárea hace que la mujer sienta que la experiencia fue positiva, que se hizo lo que se tenía que hacer y ella supo todo lo que se realizó y pudo disfrutar el proceso sin que se le robe protagonismo.

“Si una mujer quiere un parto normal y se prepara para eso, tiene buenas contracciones y un buen latido del bebé pero en el trabajo de parto la mamá se quiebra en el sentido mental, no quiere más, no aguanta más y pide por favor que es intervenga eso no se puede obviar porque si se insiste con lo mismos el estrés va a dificultar al bebé y la experiencia de la mamá será negativa”, ejemplificó.

En el parto no solo duele el cuerpo, duele la mente y el manejo de esas emociones hacen que la experiencia llegue a ser buena porque no es que el bebé salga de la vagina sino cómo sale de la vagina.

“Muchas mujeres vienen a mí buscando un parto normal, se que hay mujeres que piensan que les obligaré a tener un parto normal y no hago eso lo único que quiero es que la mujer sea consciente y esté informada. Muchas vienen de una cesárea sin mucha información y sin las explicaciones necesarias. Qué feo que una mamá se sienta de esa forma, que su primer embarazo estuvo rodeado de miedos y dudas y es es falta de información y ética, no es obligar a la mujer a tener un parto normal, es que llegue informada”, agregó.

Los beneficios del parto normal van desde menos ingresos a terapia intensiva, menos dificultades respiratorias en los recién nacidos, menos alergias y más lactancia materna exitosa.

“No es una moda, es salud para ambos y el vínculo que se mantiene porque una mujer que tuvo un parto en un ambiente confortable y en intimidad libera las hormonas necesarias para ese momento y el bebé nace sin estrés, sano”, indicó Ramalho.

Destacó que hospitalizar el parto es lo que al ser necesario también se convirtió en un hecho negativo en el sentido de las intervenciones innecesarias. “Muchas mujeres que están en trabajo de parto vienen al hospital y las contracciones pasan, entra en un ambiente hostil y es así como funcionan las emociones, nuestra mente no nos engaña, nuestras emociones y nuestro estrés de alguna manera influye en el comportamiento y una mujer en trabajo de parto necesita contención y lo que hacemos es que esté en un ambiente lo más parecido a su casa donde se sienta cómoda y segura”, agregó.

Si el parto se da en una situación de estrés el bebé nacerá de manera diferente. Una mujer que pasó por un parto violento, donde no se respetó su integridad mente y cuerpo, donde se le suben encima para apretar la panza, se le corta abajo y se le insiste con tener un parto normal y el bebé nace por esa vía pero el vínculo está distorsionado.

“Es una situación de huida para la mujer, ella no está liberando las hormonas que debería, nace le bebé y probablemente llora y está bien porque no puede expresar sus emociones pero al ponerlo en el pecho no se tiene las emociones por la experiencia previa”, afirmó.

Ramalho instó a las mujeres a abrir sus mentes y no tener miedo, tener toda la información posible porque existe el sesgo de que el parto normal es dolor, riesgo y que se sufre mucho.

“El parto normal con el poderío de la mujer es una experiencia saludable y positiva, les aliento a que se informen, que se haga lo que ellas quieren y que busquen lo mejor para ellas y su bebé”, puntualizó.