Se trata de kits de ali­mentos para estu­diantes del departa­mento del Guairá, que según los beneficiarios son de muy mala calidad. La firma que pro­vee estos insumos a las fami­lias es la Empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima (ESSA), ligada al ex goberna­dor Rodolfo Friedmann.

“Esta vez ya quisimos denun­ciar porque son muy malos los productos y no podemos uti­lizar, almacenamos nomás. El fideo cuando hervimos se pega todo, el aceite tiene un olor muy feo, no se puede comer y la yerba no se puede usar ni para hacer cocido”, señaló María Carmen Pare­des, madre de uno de los estu­diantes de la escuela Berta Tichis de Camperi.

Paquete de azúcar sin el etiquetado pertinente.

De acuerdo con los denun­ciantes, desconocen incluso la procedencia de algunos pro­ductos debido a que no cuen­tan con las etiquetas corres­pondientes que brinden estos datos en el empaquetado. Por su parte, el concejal departa­mental de la ciudad de Villa­rrica Juan Rojas indicó que ya hay una queja generali­zada por la pésima calidad de los productos alimenti­cios que se suma en contra de la empresa ESSA.

“Nosotros no podemos permi­tir eso, somos noticia nacio­nal por el tema del robo del almuerzo escolar y estamos empezando con el mismo inconveniente. Lo más bajo que uno puede hacer es jugar con la necesidad de los chicos, más aún en esta pandemia”, sostuvo el edil. Adelantó que recurrirá a los medios legales correspondientes para rescin­dir el contrato con la empresa, ya que aseguró que no quiere ser responsable de intoxica­ción de niños en el Guairá.

Sin embargo, cabe destacar que la firma ESSA no solo cuenta con una impunidad bastante llamativa al con­tinuar operando pese a las graves denuncias en su con­tra, sino que nuevamente fue favorecida en la adjudicación de merienda escolar. ESSA se juntó con la firma La Parrilla de Charlot para conformar el consorcio Tembi’u Porã, que el pasado 11 de mayo fue bene­ficiado con un contrato de G. 16 mil millones en la Gobernación de Guairá.

Padres dicen que es lamentable la situación de la provisión de alimentos para los estudiantes.

Gracias a la serie de publica­ciones hechas por este medio con base en las revelacio­nes del ex presidente de la empresa ESSA, Hugo Alexan­der Torales, quedó compro­bado que el ex gobernador del Guairá y actual cabeza del MAG, Rodolfo Friedmann, está estrechamente inmis­cuido en la firma y eso favo­rece la adjudicación de con­tratos para la provisión del almuerzo escolar a los niños de su departamento mediante diferentes municipios.

Esto se pudo corroborar con mensajes de Whatsapp y audios remitidos por el primo hermano de Friedmann, Álvaro Alfaro, quien pasó a encabezar el directorio de la empresa ESSA luego de que el principal accionista Hugo Torales haya sido despojado de sus acciones. De acuerdo a los datos obtenidos en estas investigaciones periodísti­cas, la empresa de Friedmann siguió operando con mucha fuerza política en los departa­mentos del Guairá y Caaguazú.

Lo grave del caso es que para ser adjudicada en la provisión del almuerzo escolar, uno de los requisitos indispensables es que los oferentes deben poseer la certificación de ori­gen nacional por cada plato de comida. Sin embargo, la mencionada empresa para ahorrar algunos guaraníes e incrementar sus ganancias no presentaba todos los certifica­dos, incurriendo en una grave acción de incumplimiento.

Las compras son de la Gober­nación de Guairá y son de este año. El gobernador de este departamento, Juan Carlos Vera, refirió que están al tanto de las denuncias y que van a elevar una nota a Contratacio­nes Públicas para que hagan las investigaciones del caso.­