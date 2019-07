Francisco Giménez, presidente del Consejo de Delegados del Colegio Ysaty, en entrevista con el canal GEN indicó que la sentata de ayer fue la única medida que pudieron tomar para que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) pudieran hacerles caso, sobre todo considerando que ya enviaron allí varias notas.

Los mismos reclaman la falta de docentes en materias específicas como Administración de Empresas, Informática y Arte, entre otras. Pese a la promesa de la cartera educativa de cubrir los puestos vacantes a vuelta de vacaciones, hasta el momento esta institución sigue sin recibir una respuesta.

Según comentó, a raíz de esta situación existían alumnos que tenían horas libres y no desarrollaban clases la mayor parte del tiempo. Inclusive, cree que quizás se hayan tenido que “inventar las notas” de los exámenes para hacerles pasar en vista que no había contenido estudiado.

Luego de la sentata realizada ayer y el anuncio de una movilización para hoy se logró un acuerdo con el MEC para cubrir los rubros vacantes en lo que resta de la semana. En este caso, se estaría contratando a varios docentes en carácter de interinos, de acuerdo a lo expresado por Amada Apuril directora del colegio Ysaty.

La misma indicó a la 970 AM que existen varias horas cátedra del colegio que no fueron llamadas a concurso y, por ende, no pudieron ser asignadas a nuevos docentes.

El plazo límite para cumplir con este pedido de los estudiantes es el viernes, indicó Giménez. Caso contrario, volverían a realizar manifestaciones en las calles.

Las vacancias en esta institución educativa -ubicada en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción- se mantienen desde comienzos del año lectivo, por lo que han pasado varios meses sin ser cubiertas por el MEC.

Esta manifestación se da en coincidencia con la protesta realizada ayer por alumnos del Colegio Técnico Nacional (CTN), quienes bloquearon la intersección de las avenidas Mariscal López y San Martín para reclamar la falta de maestros en aula.