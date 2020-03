El senador Jorge Querey afirmó que debe realizarse una revisión meticulosa de los niveles de salario en la estructura del Estado apuntando a que la racionalización de los mismos sea permanente y no temporal.

Esta mañana, el ministro de hacienda, Benigno López, sostuvo que habrá recortes de salario de funcionarios estatales y de las binacionales por al menos 3 meses.

"Nadie debe ganar por debajo del salario mínimo y nadie debe superar lo que gana el presidente de la república”, advirtió el legislador del Frente Guasu al respecto. Agregó que es el momento de estudiar el proyecto presentado el año pasado, en el que propone una reestructuración de la matriz de salarios públicos

Recordó a aquellos que teniendo ventajas tributarias, no reditúan al país. “Los que más generan ganancias son aquellos que trabajan esta tierra y son los que no tienen presión tributaria, obtienen mano de obra barata, sin embargo no reditúan mínimamente de modo a tener un estado de bienestar aceptable", dijo.

APOYO ECONÓMICO YA PARA INDUSTRIAS Y MIPYMES

Querey sostuvo que "esta es la hora en la que las industrias y MiPymes deben tener toda la artillería de apoyo económico-financiero para sobrellevar la crisis, además de eso es una oportunidad para buscar e impulsar nuevos modelos de crecimiento, no olvidemos que este sector genera una importante cantidad de empleos".

El senador cree que debe haber un equilibrio armonioso entre las estrategias sanitarias y económicas, "desconocemos cuál va ser la evolución de la enfermedad aquí en Paraguay, las primeras medidas fueron acertadas, como el inicio precoz de las restricciones y la ampliación de la medida. Son medidas que apuntan a limitar los efectos de esta pandemia y está resultando, si se complementara con una firme actitud de aprovechamiento en término de país, va a ser muy provechoso. La clave de unión entre la estrategia sanitaria y la estrategia económica está en eso".