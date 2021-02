–Augusto dos Santos (ADS): Embajador, en estos países que empe­zaron a contar sus histo­rias prácticamente desde la conquista, tenemos siempre mucha curiosidad y admiración por nuestras culturas milenarias, y me supongo que ustedes están muy orgullosos, ¿no?

– Claro, Augusto. Sí, Tai­wán, tanto como Japón, Korea y China, forma parte de la misma esfera cultural. Somos también descendien­tes o creyentes del mismo maestro, Confusio. El con­fusionismo es una cultura de muchos años, tenemos mucha tradición, muchas costumbres que son qui­zás un poco diferentes del mundo occidental principal­mente, pero hoy, con toda la tecnología, la diferencia es cada vez menos.

– ADS: Pero es interesante porque son tradiciones que se trasladan en las costum­bres, no es una cuestión de museos, sino que forman parte de la vida misma, como el respeto, ese tipo de lineamiento.

– Sí, tienes razón, Augusto. Es que la parte tangible son las constancias y las prue­bas, pero lo más importante es el valor que viene adentro del ser humano. Somos todos confusionistas y entonces nos impone mucho el respeto a los mayores, a la jerarquía, a las autoridades.

– ADS: ¿Qué tendría que saber un paraguayo sobre cómo nace Taiwán?



Bueno, en primer lugar es parte de la cultura china. Mucha gente dice que la cul­tura china se mantiene mejor en Taiwán. Hace 2.500 años, Confusio había dicho que mientras en el seno de la civi­lización hay guerras, distur­bios, la cultura y la tradición se mantienen y se conser­van en la frontera. Entonces, más o menos puede expli­car la posición relativa entre China y Taiwán. Nosotros somos muy tradicionales en cuanto a los conceptos éticos de Confusio, pero Taiwán en sí políticamente es un Estado soberano. Tal vez la gente en general lo conoce más por Tai­wán, pero su nombre oficial es República de China, a diferencia de la República Popular. Bueno, es un país pequeño, de una extensión muy redu­cida de 36 mil km2 nada más, con 23 millones de habitan­tes. Pero a través del tiempo se ha desarrollado como una democracia muy grande, es una sociedad que goza de plena libertad y respeto a los derechos humanos.

– ADS: Son muchos años ya de relación entre Para­guay con la república de China, ¿verdad?

– Bueno, si mi matemá­tica me funciona, este año vamos a cumplir los 64 años de amistad.

– ADS: Y podría hablarnos un poco de su carrera, de su historia personal en la diplomacia.

– Yo me incorporé al servicio exterior a los 28 años. Soy diplomático de carrera y casi todos los nombramientos han sido en Latinoamérica. Mi primer trabajo fue en Panamá, después en Costa Rica, República Domini­cana, y antes de venir aquí, estuve de representante comercial en Bogotá, Colom­bia. Yo creo que mi trabajo y mi experiencia en Latinoa­mérica, en esta cultura muy preciosa, han formado una parte muy importante de mi vida personal, porque ahí fue que conseguí mi media naranja, en Panamá (risas). Estoy felizmente casado con una panameña.

– ADS: Una de las palabras que mejor condicen con la historia de Taiwán es prosperidad, ¿no? ¿Cómo una nación pude poten­ciarse aún en una situa­ción diplomática difícil, que no tiene mucha defi­nición en algunos secto­res? ¿Cuál es el secreto?

Creo que es una percep­ción muy personal, quizás en alguna parte comparto y en otra no, verdad. Yo creo que cuando hay una presión, una dificultad, el ser humano auto­máticamente va superando. Yo creo que Taiwán vive cons­tantemente en presión. Por eso es que sus gobernantes, su población, viven siempre superando esos impedimen­tos, esa dificultad. Taiwán, cuando se trasladó el gobierno de la República de China en 1949, era una isla pobre, arrui­nada por la Segunda Gue­rra Mundial. Entonces, el gobierno, con la gente del pueblo, trató de supera. Además, Taiwán carece de recursos naturales. Y hay una frase, con una matiz de broma, que dice que Taiwán tiene sola­mente dos recursos natu­rales: Los terremotos y los huracanes (risas).

– ADS: Como en Paraguay, donde tenemos solamente dos estaciones, el verano y el del tren…

– (risas) Sí, sí…

– ADS: Embajador, hay un evento muy importante en este país que fue la crea­ción de la Universidad Politécnica Taiwán-Para­guay, ¿cómo va ese ideal actualmente?

– Es una universidad nacio­nal muy bonita. Es una uni­versidad de cooperación bilateral entre los países, que nació con un concepto del ex presidente, el señor Horacio Cartes. Él abordó el tema con nuestra presidenta y fue su pleno desarrollo en esta administración. Tene­mos un apoyo pleno y esta­mos llegando al tercer año. Para este año, toda la promo­ción va a Taiwán para estu­diar y seguir ahí el estudio en la Universidad Politéc­nica (Taiwán Tech). Según lo que he podido hablar con la comunidad estudiantil, están muy contentos, es una universidad muy acep­tada por la gente. Cuando vine recién, a los dos meses de llegar el año pasado, yo me reuní con los docentes de la Universidad Tech para ver cómo encontraban a los estu­diantes paraguayos, y uno de los docentes me dijo así, muy frontal, que en términos de disciplina y formación téc­nica, los taiwaneses esta­ban a un nivel superior, pero que en términos de creativi­dad y de mejores estudian­tes, aquí hay un talento muy sobresaliente, mejor que el de Taiwán. Entonces, cuando escuché eso, me emocioné. Porque entiendo que es un buen camino para un nuevo tipo de cooperación.

– ADS: Y es una siembra tecnológica que abrirá nuevos rumbos de futu­ros, nuevas capacidades.

– Exacto, y esperamos que ya para el 2023 tener la pri­mera promoción de egresa­dos. Y les aseguro que serán ingenieros muy capacitados y competentes porque mane­jan muy bien el idioma inglés.

– ADS: Y probablemente ya tendrán un campus uni­versitario que los acom­pañe, ¿no?

– Justamente es lo que esta­mos trabajando con el rector actual y con la administra­ción del Gobierno, de seguir en este lineamiento.

– ADS: Embajador, ¿qué otras líneas de trabajo tie­nen actualmente con Paraguay?

– Desde muchos años venimos desarrollando una agenda de cooperación bilateral con enfo­que en la salud, en educación, en las soluciones habitacio­nales. Pero yo tengo ahora un mandato más indicado, que es tratar de promover una agenda comercial y económica. En el sentido de promover más comercio entre los dos países para que esta amistad que tene­mos, que los sectores comer­ciales sientan. Taiwán, ade­más de un aliado, es un socio, y la idea es seguir trabajando en ese sentido.

– ADS: No es un secreto la irrupción que tiene China Continental en la región, ¿cuál es el futuro de Tai­wán en la región latinoa­mericana?

Latinoamérica es la región donde tenemos la mayor can­tidad de aliados diplomáticos de Taiwán. Agradecemos a Paraguay y otros países, que no han dejado de apoyarnos, por muchos factores, y por compartir valores como que somos democráticos y libres. Y si bien es cierto que Taiwán durante un tiempo fue margi­nado por presión china, pero gracias a que en estos últi­mos años el mundo entero está viendo a Taiwán con otra óptica. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, mientras el mundo estaba con todo el problema, Taiwán sin embargo se ha mostrado como un ejemplo y ha tenido bastante éxito en la lucha con­tra la pandemia. Y entonces es por eso que estamos buscando tener más apoyo de otros paí­ses, principalmente de los aliados diplomáticos, pero también para los otros países amigos de la región. La gente está conociendo que el sis­tema de Taiwán puede apor­tar mucho a sus países. Creo que la óptica está cambiando.

– ADS: ¿Puede contarnos la experiencia de Taiwán en la lucha contra el covid-19?

– Bueno, Taiwán es un ejem­plo muy especial. Hasta yo siendo taiwanés estoy sor­prendido. Creo que la clave está en que nosotros adelan­tamos mucho en lo que es medida para prevenir esta enfermedad por una cuestión que tuvimos un golpe muy fuerte, que fue en el 2003, que fue la cuestión del SARS (virus), y Taiwán, siendo una isla, quizás fue más fácil de manejar, y como el virus no es algo autóctono, tiene que venir de afuera, entonces siendo una isla pequeña es más fácil de controlar. Y claro que además tenemos un sis­tema de salud con una cober­tura universal, la gente no tiene miedo para pedir ayuda o ir a consultar cuando siente que puede estar con la enfer­medad. Y esta ayuda en los hospitales también incluye a todos los extranjeros que están y que pueden ser aten­didos en la cuarentena si es contagiado, todos entran al sistema de control de salud.

– ADS: ¿Es un servicio público universal?

– Sí, es un servicio público para todos. Para los extranjeros también. Cuando uno llega a Taiwán, a los seis días está obli­gado a tener que registrarse en algún servicio de salud para cualquier eventualidad.

– ADS: Con relación a la edu­cación, ¿qué aspectos rele­vantes son claves en este proceso en Taiwán?

– ¿En el proceso de desarro­llo? Bueno, claro, nosotros invertimos bastante en la educación. Desde un princi­pio, en la educación básica. Luego es importante destacar que apostamos mucho en la educación vocacional medio-alta. La universidad es impor­tante, pero la universidad es para formar élites. Pero para enseñar un oficio a la mayoría de la población, es muy impor­tante la educación poblacio­nal. Y en eso hemos tenido muy buenas experiencias.

– ADS: En la economía, ¿cuál es la visión de futuro, hay nuevos paradigmas, cuál es la mirada?

– Taiwán hizo un salto desde la década de los 80 a lo que es la industria de alta tecnología y especialmente en la fabri­cación de semiconductores a chips. Y ahora somos los prin­cipales productores de chips a nivel mundial. Queremos seguir ese mismo camino, pero apostando más a la tecnología artificial, biotecnología, que se ajusta a un país pequeño como Taiwán que carece de recursos naturales, pero tenemos abun­dante talento humano.

– ADS: Se habla y se pregunta muy poco sobre el turismo en Taiwán. Pero es un país que también tiene un flujo interesante.

– Sí, el turismo que desarrolla Taiwán es de negocios, de con­versiones internacionales, ya que es una isla bien poblada. Claro que tiene su encanto, su cultura, su gastronomía, pero poco en recursos natu­rales o muy limitado, pocas playas, montañas muy altas, pero no como la belleza que puede presentar otros países, por eso enfocamos lo que es el turismo de negocios.

– ADS: La mirada de su país respecto al nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿qué sen­sación despierta?

– Yo quisiera expresar del nuevo secretario de Esta­dos Unidos, el señor Antony Blinken, él, en su audiencia en el Senado, muy tajantemente dijo que el compromiso con Taiwán es bipartidista y ese compro­miso en su administración va a ser el enfoque de su relaciones exteriores. Y diversos actores principales de la nueva admi­nistración de Biden han rei­terado que las relaciones con Taiwán son importantes y tan sólidas como una roca. Y que Estados Unidos está compro­metido a dar suficiente apoyo a la defensa de Taiwán.

– ADS: Taiwán es una potencia económica y se ha extendido a diversos paí­ses. ¿Cuál es ese secreto, incluso llegando a países donde no tiene represen­tación diplomática?

– Nosotros principalmente apostamos por las relaciones comerciales. Entonces el capi­tal, o los empresarios buscan mercado. Claro que se nota que hay países más grandes, pero ya en las últimas décadas estamos tratando de enfocar, a orientar a nuestras relacio­nes económicas, principal­mente a nuestros aliados polí­ticos y aliados diplomáticos. Eso llevó un largo tiempo de trabajo, no fue tan fácil, pero creo que el año pasado dio un buen resultado. Hoy Paraguay es la segunda fuente de carne vacuna, bovina en Taiwán. Y estamos buscando traer más inversiones a este país. Ahora mismo tenemos dos casos concretados y que vamos a anunciar muy próximamente.

– ADS: ¿En qué rubros?

– Uno en lo que es tecno­logía farmacéutica, el que mide azúcar en la sangre. Y lo otro que vemos para apos­tar es la movilidad eléctrica. El transporte eléctrico.

– ADS: Embajador, no pode­mos dejar de hablar sobre este viejo anhelo del reco­nocimiento de su país en un contexto intermundial como en la ONU y diversas organizaciones suprana­cionales, ¿siguen peleando por esa instancia, no?

– Taiwán, siendo un país soberano, tiene el mismo derecho que cualquier país o Estado que aspira a incorporarse a esas comu­nidades internacionales. La única razón por la que Taiwán no puede partici­par, no es que no esté cali­ficado, más bien es que es un miembro que puede aportar mucho, es la 22ª economía a nivel mundial, es un país democrático, es un país libre y respeta los derechos humanos. La única razón por la que no puede participar es por un impedimento chino. China reclama que Tai­wán es parte de ella. Y eso tiene una razón his­tórica, es una controver­sia entre China y Taiwán. Es tan llamativo. Es tan difícil de romper y es por­que China es muy grande. Si fuesen dos países tal vez del mismo tamaño, no sería un tema de esta mag­nitud hasta el día de hoy. Pero gracias a ese proceso de lucha, hemos tenido a Paraguay y a muchos paí­ses al lado nuestro. Gracias a nuestros aliados diplomá­ticos que nos acompañaron siempre. Pero hoy Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea están viendo a Taiwán con otros ojos. Estados Unidos cree que Taiwán debe participar o tener presencia en escena­rios internacionales.

– ADS: ¿Usted cree que llegará ese día?

– Yo creo que sí. Estoy con­fiado en que vamos a llegar a ese día.

– ADS: Habló de gastro­nomía. ¿Qué es lo que recomendaría a algún ciudadano de esta tierra apenas llegue a Taiwán?

– Bueno, creo que los para­guayos están muy privile­giados, ya que tienen una presencia de la comunidad oriental muy arraigada. Los paraguayos conocen la comida china. Pero igual yo creo que al llegar, no tiene que ir a los grandes restau­rantes. Más tiene que ir a los mercados nocturnos, en esos puestos, ahí está la comida callejera, la comida que la gente popular con­sume. Como aquí el chipa guasu, la sopa paraguaya y también los asados. Aquí hay asado en un restaurante fino y también en la calle.

– ADS: ¿Ya tiene un club en Paraguay?

– Todavía no tengo, pero definitivamente ya elegí a la Albirroja.­­