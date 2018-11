El subcomisario Arístides Peralta falleció el 25 de octubre, luego de participar de un operativo donde unos asaltantes intentaron atracar un banco en Fernando de la Mora.

Inicialmente la investigación apuntaba a que Peralta había recibido los disparos por parte de los asaltantes, pero un vídeo del circuito cerrado de la zona, mostró que el disparo lo realizó su propio compañero, el comisario Julio Cabañas.

Lourdes López, viuda del uniformado, dijo que al tratarse de un caso tan resaltante y que sale a diario en los medios, sus hijos se dan cuenta que a su esposo lo mataron sus propios compañeros.

Comentó que a lo largo de tiempo, recibió “recomendaciones” para que se tranquilice y así no tenga problemas para cobrar lo que le corresponde como viuda.

Dijo además que su hijo el de 4 años, no permite que se borre el número de su papá del whatsapp. “Le manda audios, pensando que llegan al cielo. Me pide que no lo borre para que su papá no se olvide de él”, señaló Lourdes López en contacto con La Unión 800 AM.

Con respecto a la investigación, López lamentó el lento proceso por parte de la justicia en esclarecer la muerte de su esposo. Sostuvo que todas las pruebas fueron contaminadas, por parte de los uniformados que participaron del operativo. “Limpiaron y armaron la escena como quisieron”, lamentó.

Entre otras irregularidades, denunció que la Policía Nacional hasta el momento no dio participación al Departamento de Homicidios en la investigación del caso. Indicó que la forma en que se realizó el operativo, da para pensar que fue “montado” con el objetivo de matar a su marido. “No pueden alegar que fue un accidente, con tantos años de profesionalismo”, expresó López.

Por último, precisó que ya se reunió con la nueva mesa directiva de la Comandancia y que confía en que se pueda avanzar en la investigación.