La aparente inoperancia de Mario Ferreiro que podría ocasionar en la pérdida de la donación de Taiwán de US$ 66 millones para la construcción de 2.400 viviendas, causa irritación y malestar en concejales que piden ya una solución y respuesta clara del intendente de Asunción.

El concejal de Asunción, José Alvarenga, explicó que realizó hoy la presentación de dos urgimientos a la Intendencia Municipal, en referencia a lo aprobado la semana pasada sobre las construcción de dos cuencas hídricas para la solución de los desagües pluviales y lo otro, con respecto a la autorización para la habilitación de los espacios necesarios para recibir la donación de Taiwán.

Se trata de una donación de US$ 66 millones, que data ya desde octubre del 2018 y que pretenden ser destinados a la construcción de 2.400 viviendas sociales para familias de los bañados.

Alvarenga lamentó la poca gestión municipal para destrabar estas dos situaciones. “Es incapacidad, no hay otra palabra. No hay voluntad política, ni ánimos por lo menos de demostrar que hay avances”, dijo el edil en contacto con la 970 AM.

“Estamos totalmente sin planificación y eso nos convierte en la ciudad más atrasada de la región. Mario Ferreiro es un estafador de la ciudadanía”, agregó el concejal municipal

Por su parte el titular de la Junta Municipal, Óscar Rodríguez, resaltó que primeramente debe darse el acuerdo entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, para que el proyecto habitacional sea tratado por sus colegas.

Sostuvo que todavía existen detalles de transferencia de las tierras que deben ser solucionados, así como también la realización de un censo adecuado y correcto de los posibles afectados por el proyecto.