La Junta Municipal remitió a la Cámara de Diputados un informe de compras de víveres por parte de la administración de la intendenta Alba Acevedo.

Según denunció el concejal Maximiliano Barrios, supuestamente la jefa comunal habría sobrefacturado la compra en el marco de la asistencia social a las personas carenciadas y afectadas por la cuarentena sanitaria.

En el listado de productos aparece la compra de latas de “vaka’i” (carne conservada) de 340 gramos al precio de 46.000 guaraníes por unidad, siendo que su precio al minorista es de tan solo 12.500 guaraníes. Mientras que el litro de aceite se adquirió por la suma de 18.000 guaraníes.

Con dinero de fonacide la intendente de Quiindy pago 46 mil por lata de vaka'i y 18 mil por cada litro de aceite. Esta gente sigue robando y aprovechando de la crisis sanitaria.@CorvalanJoel @ANIBALCORO @Rocio_La_Negra @carlitosrejala @Carlosmperalta pic.twitter.com/dTtzvdhclN — Maxi Barrios (@maxitopy) April 13, 2020

NO QUIEREN DECLARAR

Mario Florenciañez, director de Control de Rendición de Cuentas de la Contraloría General, informó que representantes de varios municipios solicitaron suspender el control sobre rendiciones de los municipios, hasta el 2021.

“Ellos buscaban que Contraloría les dé una respuesta, pero eso está en otro ámbito, eso en la Ley se establece, nosotros somos un órgano de Control respetuoso de esa ley y mientras no haya una modificación yo no puedo decir no hay problema, te flexibilizo”, declaró.