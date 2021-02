En entrevista con la radio 650 AM, hablaron hoy el viceministro de Salud, Julio Rolón, y el empresario uruguayo Luis Olivan, en torno a la posibilidad de traer las dosis de las vacunas chinas al Paraguay. El representante de la empresa uruguaya Padoran Trading ofrece 4 millones de dosis desde diciembre del año pasado, pero Salud Pública se niega a aceptarlas.

Julio Rolón mencionó inicialmente que el empresario Olivan en realidad quería un documento de Salud para garantizar que el Estado paraguayo esté interesado en comprar las vacunas. “Si esta persona puede traer la cantidad de vacunas chinas que dice, ¿por qué no las trae y empieza el proceso en Dinavisa? La duda es si esta persona tiene su empresa en Uruguay, ¿por qué Uruguay no adquirió las vacunas de él? No podemos emitir un documento para que él finalmente actúe como intermediario”, argumentó.

La autoridad sanitaria indicó que el Ministerio posee los canales correspondientes para realizar las negociaciones, como ser el contacto directo con los fabricantes. “Así como una persona dice ‘dame el documento y te traigo las vacunas’, también se puede alzar el teléfono y hablar directamente con la farmacéutica”, alegó.

Posteriormente ingresó al aire el empresario Luis Olivan, quien de vuelta remarcó que solo estaba ofreciendo lo que tenía ya preaprobado para nuestro país y resaltó que no están pidiendo ningún monto como anticipo, descartando algún riesgo que pueda correr el Estado paraguayo en el peor de los casos. “Nosotros hemos presentado documentación oficial. Lo que ofrecemos es ser el nexo para adquirirlas y en unos 15 días hábiles podríamos tener las vacunas acá. No pedimos plata como adelanto”, explicó.

Tras el careo entre ambos, el Viceministro de Salud se comprometió a analizar la cuestión documentaria y evaluar el planteamiento del empresario, a quien lo citó para este miércoles en su institución. “Vení a mi oficina. Vamos a revisar qué es lo que tienen y avanzar. No estamos cerrados a nada, no vamos a actuar caprichosamente, acá está en juego la salud de la gente y lo principal es obtener la vacuna”, agregó.

Paraguay sigue esperando las vacunas prometidas por el mecanismo Covax y además aguarda ansiosamente el calendario de entrega de más dosis rusas.

LA VACUNA DE SINOVAC

CoronaVac es una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinovac Biotech. La misma tiene como base el virus SARS-CoV-2 inactivo y se debe administrar en dos dosis.

Estudios realizados recientemente por el Instituto Butantan de Brasil, uno de los mayores centros de investigación de Latinoamérica, revelaron que esta vacuna posee una efectividad global del 50,38%.

Un estudio preliminar publicado en la revista científica The Lancet en noviembre pasado arrojó que esta fórmula era segura luego que era capaz de inducir una respuesta de anticuerpos en voluntarios sanos de entre 18 y 59 años.

Según este mismo informe, las respuestas de anticuerpos podrían ser inducidas en un plazo de 28 días desde la primera inmunización, administrando dos dosis de la vacuna en el intervalo establecido.

Otro dato a destacar es que la vacuna fabricada por Sinovac resultó ser 100 % eficaz para evitar casos graves de COVID-19 que exigen hospitalización.