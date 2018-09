Azucena decidió entrar al ruedo mediático, a través de escritos en sus redes sociales, en los que desmiente que uno de los lujosos vehículos incautados en la mansión de Cucho sea de éste. El desmentido no se refiere en ningún momento a las actividades que despliega el acusado de liderar una banda narco con conexiones en el exterior.

“Desmiento totalmente lo que dice la prensa, no saben de nada, Audi A6 es un Audi Q3 by no está a nombre de él, está a mi nombre, fue incautado junto a otros vehículos para ser investigados, mis abogados ya están con los documentos en mano y van a recuperar mi vehículo”, disparó en su cuenta de Instagram, reproducido por el portal capitanbado.com.



La mujer significó que el costoso vehículo cuya propiedad atribuyen a Cucho, en realidad le pertenece a ella, y que lo adquirió como “fruto de mi sacrificio”.

La declaración de Azucena abre las puertas a una nueva línea de investigación de la fiscalía, en torno a presuntas enajenación de bienes (al margen de lo que tiene a su nombre) que habría perpetrado Cucho, para evadir eventuales controles de sus finanzas.